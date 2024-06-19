Участок Павловского тракта перекрыли в Барнауле. Как изменится движение транспорта

В Барнауле с 16 июня ввели ограничение движения транспорта в связи с проведением на участке Павловского тракта работ по реконструкции сетей водоснабжения.

Какие участки Павловского тракта перекроют

Реконструкция сетей водоснабжения будет проходить на трех участках дороги.

С 16 июня начало действовать ограничение движения транспорта в районе здания МФЦ на участке правой полосы при повороте на ул. Сельскохозяйственную. Ограничение сохранится до 5 августа.

Участки, которые перекроют на Павловском тракте. 2ГИС Участки, которые перекроют на Павловском тракте. 2ГИС

С 28 июля по 28 августа ограничат движение по одной правой полосе Павловского тракта при движении из центра города на пересечении с ул. Новороссийской.

Во время действия ограничений на участке Павловского тракта будут дежурить экипажи ДПС. Особое внимание также уделят освещению участка проезжей части в темное время суток.

Схема движения будет на время строительных работ

Реверсивное движение в районе ул. Новороссийской организуют периодами. С 16:00 до 22:00 одна полоса для движения в центр города, две полосы для движения из центра; с 22:00 до 16:00 две полосы для движения в центр и одна полоса для движения из центра в спальные районы.

Общественный транспорт

Автобусы, проходящие по Павловскому тракту, будут следовать привычными маршрутами. Ремонтные работы никак не затронут пассажиров общественного транспорта.

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