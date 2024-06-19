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Участок Павловского тракта перекрыли в Барнауле. Как изменится движение транспорта

В Барнауле с 16 июня ввели ограничение движения транспорта в связи с проведением на участке Павловского тракта работ по реконструкции сетей водоснабжения.

Дорожный ремонт, перекрытие дороги.
Дорожный ремонт, перекрытие дороги.
altapress.ru

Какие участки Павловского тракта перекроют

Реконструкция сетей водоснабжения будет проходить на трех участках дороги.

С 16 июня начало действовать ограничение движения транспорта в районе здания МФЦ на участке правой полосы при повороте на ул. Сельскохозяйственную. Ограничение сохранится до 5 августа.

Участки, которые перекроют на Павловском тракте.
Участки, которые перекроют на Павловском тракте.
2ГИС
Участки, которые перекроют на Павловском тракте.
Участки, которые перекроют на Павловском тракте.
2ГИС

С 28 июля по 28 августа ограничат движение по одной правой полосе Павловского тракта при движении из центра города на пересечении с ул. Новороссийской.

Во время действия ограничений на участке Павловского тракта будут дежурить экипажи ДПС. Особое внимание также уделят освещению участка проезжей части в темное время суток.

Схема движения будет на время строительных работ

Реверсивное движение в районе ул. Новороссийской организуют периодами. С 16:00 до 22:00 одна полоса для движения в центр города, две полосы для движения из центра; с 22:00 до 16:00 две полосы для движения в центр и одна полоса для движения из центра в спальные районы.

Общественный транспорт

Автобусы, проходящие по Павловскому тракту, будут следовать привычными маршрутами. Ремонтные работы никак не затронут пассажиров общественного транспорта.

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