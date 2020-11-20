Ученые института химии и химико-фармацевтических технологий опорного Алтайского государственного университета добились уникального результата в рамках проекта «Получение антибактериальных и противовирусных субстанций растительного происхождения с заданным химическим составом для нужд биофармацевтического кластера».

Руководитель проекта, доцент кафедры техносферной безопасности и аналитической химии ИХиХФТ, кандидат химических наук Людмила Щербакова поясняет, что это междисциплинарный совместный проект кафедры техносферной безопасности и аналитической химии и кафедры органической химии. В реализации проекта принимают участие также сотрудники Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ.

Старший научный сотрудник Южно-Сибирского ботанического сада, доцент кафедры органической химии Людмила Тихомирова вместе со студентами занимается разработкой биотехнологии получения лекарственного растительного сырья на основе клонального микроразмножения и аэропонного выращивания. Студенты под руководством опытных преподавателей института химии и химико-фармацевтических технологий изучают фитохимический состав сырья. Доктор биологических наук, профессор кафедры органической химии Татьяна Ильичева проделала большую работу по определению противовирусной и антибактериальной активности полученных растительных экстрактов.

Ученые АлтГУ научились улучшать противовирусные свойства лекарственных растений Пресс-служба АлтГУ

Новые вызовы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, ставят перед человечеством задачи разработки средств профилактики и борьбы с вирусной инфекцией. Создание вакцины сложная и длительная процедура. Разработанные средства личной гигиены на основе лекарственного растительного сырья с противовирусной активностью широкого спектра действия могли бы стать барьером на пути инфекции на период до создания вакцины.

Людмила Щербакова,

руководитель проекта , доцент кафедры техносферной безопасности и аналитической химии ИХиХФТ , кандидат химических наук:

— Наша команда предлагает рассматривать вторичные метаболиты растений, как потенциальное средство решения данной проблемы и реализует проект, направленный на разработку эффективного способа получения дефицитных видов лекарственных растений, продуцирующих эфирные масла и полифенольные соединения, методом культуры ткани сопряжённого с аэропонным выращиванием, и получения субстанций с антибактериальной и противовирусной активностью на их основе, что позволит внести важный вклад в развитие фармацевтической технологии получения препаратов-антисептиков растительного происхождения.

Кроме того, независимость от влияния различных факторов окружающей среды (климат, сезон, погода, почвенные условия, вредители) повышает выход и качество лекарственного сырья, возможность сертификации продукта, а также делают привлекательной эту технологию для производителей. Производство, при четкой организации, является экологически чистым, а продукт (лекарственное сырье) — свободным от гербицидов и тяжелых металлов.

Ученые АлтГУ научились улучшать противовирусные свойства лекарственных растений Пресс-служба АлтГУ

Команда благодарна руководству института химии и химико-фармацевтических технологий, а также заведующим кафедр органической химии и техносферной безопасности и аналитической химии за оказанную всестороннюю помощь в реализации проекта.