Ученые и практики молочного животноводства соберутся на онлайн конференцию

Полная программа конференции по ссылке.
За два дня на форуме выступят с докладами более 20 экспертов в области животноводства.
К разговору приглашены не только компании, оказывающие услуги аграриям, но и сами сельхозтоваропроизводители, которые пошли на внедрение новых технологий. Они лично расскажут о плюсах и минусах ведения производства.
Сегодня молочное скотоводство уже немыслимо без инноваций. В регионе эффективно и успешно работают крупные доильные залы, несколько лет назад хозяйства начали устанавливать роботизированные фермы.
На конференции будут обсуждать, как построить современную функциональную фабрику молока с минимальными затратами, какие прогрессивные технологии применяют в проектировании и строительстве, как подобрать оборудование для животноводческих комплексов и, конечно, же вопросы окупаемости инвестиций обсудят участники конференции в первый день ее работы.
Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке. Участие — бесплатно.
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