Ученые и практики молочного животноводства соберутся на онлайн конференцию

10−11 марта на сайте altai-agro.ru пройдет онлайн конференция «Инновации в молочном животноводстве Алтая: вызовы, проблемы, решения». Ее участники обсудят современные технологий ведения производства, актуальные вопросы эффективного кормопроизводства и сбалансированного кормления.

Полная программа конференции по ссылке.

За два дня на форуме выступят с докладами более 20 экспертов в области животноводства.

К разговору приглашены не только компании, оказывающие услуги аграриям, но и сами сельхозтоваропроизводители, которые пошли на внедрение новых технологий. Они лично расскажут о плюсах и минусах ведения производства.

Сегодня молочное скотоводство уже немыслимо без инноваций. В регионе эффективно и успешно работают крупные доильные залы, несколько лет назад хозяйства начали устанавливать роботизированные фермы.

На конференции будут обсуждать, как построить современную функциональную фабрику молока с минимальными затратами, какие прогрессивные технологии применяют в проектировании и строительстве, как подобрать оборудование для животноводческих комплексов и, конечно, же вопросы окупаемости инвестиций обсудят участники конференции в первый день ее работы.

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке. Участие — бесплатно.

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