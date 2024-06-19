Ученые раскрыли генетические причины кофемании

Склонность тяги к кофеину передается по наследству, сообщает gazeta.ru со ссылкой на журнал NPP.

По словам ведущего автора статьи, доктора Авраама Палмера, анализ когорт предоставил статистические доказательства, что зависимость от кофеина оказалась наследственной чертой. Другими словами, унаследованные от родителей варианты генов влияют на то, сколько кофе будет пить человек.

Ученые не смогли получить однозначные ответы о пользе или вреде от употребления кофеина.

К точному выводу прийти не удалось, когда речь зашла о психиатрических заболеваниях: в одних случаях анализ показывал положительную корреляцию между кофе и склонности к депрессии, тревожности, но в других вариантах результаты были обратными.

Авторы статьи подчеркнули необходимость дополнительных исследований для уточнения данных.

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