19 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Потребитель

Ученые раскрыли генетические причины кофемании

Склонность тяги к кофеину передается по наследству, сообщает gazeta.ru со ссылкой на журнал NPP.

Кофе.
Кофе.
freepik.com/senivpetro

По словам ведущего автора статьи, доктора Авраама Палмера, анализ когорт предоставил статистические доказательства, что зависимость от кофеина оказалась наследственной чертой. Другими словами, унаследованные от родителей варианты генов влияют на то, сколько кофе будет пить человек.

Ученые не смогли получить однозначные ответы о пользе или вреде от употребления кофеина.

К точному выводу прийти не удалось, когда речь зашла о психиатрических заболеваниях: в одних случаях анализ показывал положительную корреляцию между кофе и склонности к депрессии, тревожности, но в других вариантах результаты были обратными.

Авторы статьи подчеркнули необходимость дополнительных исследований для уточнения данных.

Ранее сообщалось, что алтайские медики рассказали, как бросить курить.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость