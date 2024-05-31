Алтайские медики рассказали, как бросить курить

- Перечислите причины, по которым вы хотите бросить курить
- Скажите вашим друзьям и близким, что вы бросаете курить
- Если вы уже пытались бросить курить, вспомните, что не сработало в прошлый раз
- Используйте средства, помогающие бросить курить (пластыри, специальные препараты)
- Подумайте, почему вы курите (например, когда вам скучно, или если вы переживаете, или вам кажется, что сигареты помогают сконцентрироваться)
- Осознав причины курения, вам проще будет придумать способы, как этих причин избежать
- При отказе от курения сдерживайте тягу к еде, занимаясь чем-нибудь увлекательным (почитайте книгу, сходите погулять и т.д.)
- Упражняйтесь в подавлении позывов к курению (отвлекайте себя)
- Присоединяйтесь к программам по отказу от курения, чтобы получать поддержку и советы в нужный момент
- Как только вы приняли решение бросить курить, выбросите все сигареты.
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