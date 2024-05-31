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Здоровье

Алтайские медики рассказали, как бросить курить

Алтайские медики дали несколько советов, как бросить курить. Они были опубликованы на сайте регионального минздрава.

  • Перечислите причины, по которым вы хотите бросить курить
  • Скажите вашим друзьям и близким, что вы бросаете курить
  • Если вы уже пытались бросить курить, вспомните, что не сработало в прошлый раз
  • Используйте средства, помогающие бросить курить (пластыри, специальные препараты)
  • Подумайте, почему вы курите (например, когда вам скучно, или если вы переживаете, или вам кажется, что сигареты помогают сконцентрироваться)
  • Осознав причины курения, вам проще будет придумать способы, как этих причин избежать
  • При отказе от курения сдерживайте тягу к еде, занимаясь чем-нибудь увлекательным (почитайте книгу, сходите погулять и т.д.)
  • Упражняйтесь в подавлении позывов к курению (отвлекайте себя)
  • Присоединяйтесь к программам по отказу от курения, чтобы получать поддержку и советы в нужный момент
  • Как только вы приняли решение бросить курить, выбросите все сигареты.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали возможную причину бессонницы.

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