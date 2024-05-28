Проблемы с щитовидной железой могут проявляться, в том числе в виде бессонницы, рассказали «ИноСМИ».

Медики напоминают, что щитовидная железа, расположенная в нижней части шеи, играет важную роль в правильном функционировании организма. Эта железа производит гормоны тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), без которых многие процессы в организме невозможны.

В частности, тироксин и трийодтиронин регулируют работу нервной системы, включая головной мозг, а также артериальное давление, температуру тела и обмен веществ.

Однако избыток гормонов Т3 и Т4, который называется гипертиреозом, может стать причиной бессонницы. Гормоны ускоряют обмен веществ и чрезмерно стимулируют нервную систему, что затрудняет процесс засыпания и поддержания непрерывного сна.

Кроме того, избыток гормонов активизирует центральную нервную систему. Это приводит к беспокойству, гиперактивности и тревоге, которые также мешают человеку расслабиться и спокойно заснуть.

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