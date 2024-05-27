28 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Названы риски гепатита и холеры после купания в водоемах

В водоемах могут обитать болезнетворные микроорганизмы, которые вызывают холеру, лептоспироз, энтеровирусную инфекцию, вирусный гепатит А или грибковые инфекции. Об опасных рисках рассказал хирург Дмитрий Березовский в беседе с NEWS.ru.

Врач отметил, что наибольший риск заражения опасной инфекцией возникает при купании в водоемах со стоячей водой. Однако человеческий организм достаточно устойчив к инфекциям, и даже при случайном проглатывании загрязненной воды можно не заболеть.

В качестве примера врач привел холерный вибрион, который особенно опасен для людей, испытывающих голод. При нормальном питании вероятность заболевания снижается, так как соляная кислота в желудке эффективно нейтрализует возбудителя холеры.

Энтеровирусной инфекцией можно заразиться даже при купании в морской воде, насыщенной солью, минералами и йодом. В случае инфицирования у человека в течение недели после купания могут появиться симптомы кишечного расстройства: частые позывы в туалет, жидкий стул, гриппоподобное состояние, повышение температуры и слабость. В такой ситуации не следует заниматься самолечением.

Ранее altapress.ru сделал обзор пляжей и открытых бассейнов Барнаула.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Звучит гармошка Игоря Растеряева
Куда отдать детей на лето?
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость