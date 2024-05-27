В водоемах могут обитать болезнетворные микроорганизмы, которые вызывают холеру, лептоспироз, энтеровирусную инфекцию, вирусный гепатит А или грибковые инфекции. Об опасных рисках рассказал хирург Дмитрий Березовский в беседе с NEWS.ru .

Врач отметил, что наибольший риск заражения опасной инфекцией возникает при купании в водоемах со стоячей водой. Однако человеческий организм достаточно устойчив к инфекциям, и даже при случайном проглатывании загрязненной воды можно не заболеть.

В качестве примера врач привел холерный вибрион, который особенно опасен для людей, испытывающих голод. При нормальном питании вероятность заболевания снижается, так как соляная кислота в желудке эффективно нейтрализует возбудителя холеры.

Энтеровирусной инфекцией можно заразиться даже при купании в морской воде, насыщенной солью, минералами и йодом. В случае инфицирования у человека в течение недели после купания могут появиться симптомы кишечного расстройства: частые позывы в туалет, жидкий стул, гриппоподобное состояние, повышение температуры и слабость. В такой ситуации не следует заниматься самолечением.

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