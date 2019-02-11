Ученые: в Алтайском крае нет угрозы исчезновения ленточных боров

К такому выводу пришли ведущие ученые-лесоводы из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга и других городов страны. Двадцать докладов о состоянии и перспективах ленточных боров представили на рабочем совещании, которое состоялось на прошлой неделе (7−8 февраля) в Новосибирске. Организатором выступил Институт леса Сибирского отделения Российской академии наук.

Стратегию ведения лесного хозяйства в ленточных борах Алтайского края признать правильной, однако текущее состояние лесов требует совершенствования методов ведения хозяйства, — сказано в резолюции, принятой по итогам рабочего совещания. — Учитывая важное экологическое, социальное и ресурсное значение ленточных боров Алтайского края, инициировать в министерстве природных ресурсов России реализацию соответствующего пилотного проекта с созданием научного стационара. В качестве пилотного проекта опробовать внедрение элементов интенсивной формы ведения лесного хозяйства, обеспечивающих сохранение биологического разнообразия и защитных функций лесов.

Рабочее совещание в Новосибирске. Фото предоставлено организатором мероприятия

Ученые дали ответ на главный вопрос, который волнует общественность: есть ли угроза исчезновения ленточных боров из-за ведения в них хозяйственной деятельности? Как подчеркнул заведующий кафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета (Екатеринбург), профессор, доктор с/х наук Сергей Залесов, никакой экологической катастрофы нет:

Стратегия ведения лесного хозяйства правильная. У вас (в Алтайском крае — прим. пресс-службы) многие вопросы сделаны на порядок лучше, чем в других субъектах Российской Федерации.

Ученые считают, не нужно повторять ошибок тех регионов страны, где леса под давлением общественности закрывали от хозяйственной деятельности. Это приводило к неминуемой деградации боров.

Рабочее совещание в Новосибирске. Фото предоставлено организатором мероприятия

Александр Онучин, директор института леса СО РАН (Красноярск), доктор биол. наук, профессор отметил, если в ленточных борах не вести лесное хозяйство, сделать их запретными, это будет чревато негативными последствиям — старением древостоя, пожарами, ветровалами.

Надо старые деревья убирать, которые свои функции выполнили, надо давать место, чтобы шло возобновление, чтобы новое поколение леса занимало лидирующие позиции, — сказал он.

По мнению Александра Шишикина, заведующего лабораторией техногенных лесных экосистем Западно-Сибирского отделения института леса СО РАН (Красноярск), доктора биологических наук, в Алтайском крае преобладают спелые и перестойные леса. Охранять старовозрастные леса, не омолаживая их — это, по мнению эксперта, утопия, которая неизбежно приведет к пожарам. «Другого варианта нет. Здесь и заложена экономика. Либо мы дадим природе поменять ситуацию, либо сами возьмем этот ресурс». Средства, полученные от заготовки древесины, нужно направлять на лесовосстановление и противопожарное обустройство.

Рабочее совещание в Новосибирске. Фото предоставлено организатором мероприятия

По оценкам специалистов, в ленточных борах большое количество старовозрастных насаждений. Необходимо способствовать омоложению лесов, для чего ученые проанализируют возраст рубок, способы лесовосстановления, противопожарное обустройство и создадут региональные нормативы для ленточных боров. Также планируется разработать программу космического мониторинга за динамикой изменений покрытых лесом площадей ленточных боров Алтайского края, изучить влияние хозяйственной деятельности на биологическое разнообразие.

Цифры

В 2018 году хвойные насаждения в ленточных борах составили более 700 тыс. га. В 2007 году эта цифра была на уровне 680 тыс га. Ежегодно в ленточных борах проводятся лесовосстановительные мероприятия на площади более чем 10 тыс. га, особенно на землях, пострадавших от лесных пожаров. За последние десять лет высажено более 115 млн сеянцев хвойных пород.