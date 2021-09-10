Учимся спать правильно: как выбрать матрас для новорожденного

Младенец большую часть времени проводит у мамы на руках или в кроватке, поэтому будущие родители заранее начинают интересоваться, какой матрас выбрать для новорожденного. Интернет-магазин матрасов Strong поможет разобраться.

К появлению малыша в доме все должно быть подготовлено по высшему разряду: удобное место для кормления, коляска для прогулок на свежем воздухе и, конечно, уютная кроватка. Милые бортики и нарядный балдахин наполняют комнату особой атмосферой, но не являются товарами первой необходимости, чего не скажешь о матрасе.

Матрас для новорожденного. Торговый Дом «Стронг»

Допустимая степень жесткости

Спинка младенца — совершенно прямая. Естественные изгибы позвоночника разовьются только к концу первого года жизни. До тех пор педиатры рекомендуют укладывать кроху спать на ровную, упругую поверхность, а значит, правильный матрас для новорожденного должен быть максимально жестким.

После 12 месяцев оптимальной считается модель средней жесткости. По мнению ортопедов, мягкие изделия в принципе не показаны детям, независимо от возраста.

Возьмите на заметку! Чтобы избежать лишних трат, можно приобрести матрас с разной степенью жесткости сторон. Сначала использовать сторону А, подходящую для самых маленьких, затем перевернуть изделие и укладывать подросшего ребенка на умеренно-жесткую сторону Б.

Какой матрас лучше для новорожденного: с пружинами или без?

Разберемся по порядку. Пружинные матрасы делятся на два типа:

С зависимым пружинным блоком Bonnel.

Пружины соединены между собой. При механическом воздействии на одну зону, прогибаются и соседние, площадь «просевшего» участка зависит от силы давления. В отдельных случаях возникает неприятный и неполезный для неокрепшего скелета «эффект гамака».

Плюсы: бюджетный вариант.

Минусы: плохая амортизация, низкий уровень поддержки.

Вывод: для младенцев не подходит.

С системой независимых пружин TFK ( нем. «Tasche Federkern», англ. «Pocket Spring»).

Особенность модели заключается в том, что каждая пружинка помещена в отдельный карман. Это позволяет автономно реагировать на давление: когда вы нажимаете на пружину, она сжимается, остальные — остаются в исходном положении, обеспечивая точечную поддержку. Не скрипит, за счет того, что все элементы изолированы друг от друга. Сон малыша ничто не потревожит.

Плюсы: современная технология, выраженный ортопедический эффект, бесшумность.

Минусы: толще и зачастую дороже беспружинных.

Вывод: достойный кандидат.

Обратите внимание! Обычно для ортопедических матрасов действует правило «Чем больше пружин, тем лучше». Но с учетом малого веса грудничкам вполне достаточно базовой комплектации 256 единиц на 1м².

Наполнители: виды , преимущества и недочеты

Беспружинные модели набирают популярность и заслуженно пользуются доверием мам и пап. В роли набивки выступают самые разные компоненты. Матрас в кроватку для новорожденного отличается сложной многослойной структурой, лишь некоторые материалы работают в одиночку. Познакомимся поближе с каждым.

Кокосовая койра

Натуральное, экологически чистое волокно очищают, пропитывают специальным составом и спрессовывают в листы. В качестве наполнителя они отвечают за повышенную жесткость, равномерное распределение нагрузки на позвоночник, постоянную терморегуляцию. Основные свойства материала: воздухопроницаемость, гигроскопичность, гипоаллергенность, износостойкость. Идеален для детей первого года жизни.

Водоросли

Продукт растительного происхождения. Не способен вызвать аллергическую реакцию даже у людей с чувствительной кожей. Пласты из высушенных морских водорослей отлично держат форму, имеют пористую структуру, что гарантирует беспрепятственную вентиляцию. Они не впитывают влагу и остаются гигиеничными на протяжении всего срока службы. Обогащены йодом, что способствует укреплению иммунитета и спокойному сну. На вопрос, какой матрас купить новорожденному, эксперты часто предлагают безопасную и жесткую модель на водорослевой основе.

Латекс

Сырье получают из млечного сока каучуконосных растений (преимущественно — бразильской гевеи). Для достижения нужной консистенции вспенивают, соединяют с водой, смолами и минеральными веществами. Дорогостоящий, высокоэластичный, гибкий, прочный материал, который не поглощает посторонние запахи. Относительно мягкий, по этой причине редко встречается отдельно. А вот в виде прослойки пружинного или кокосового матраса проявил себя как круглый отличник.

Важно! Вышеприведенная информация применительна только к натуральному латексу. Искусственный лишен всех этих достоинств и вызывает у специалистов массу вопросов.

Гречиха

Гречневая лузга экологична и гипоаллергенна. Обеспечивает стабильную циркуляцию воздуха. Это означает, что «парникового эффекта» не случится, младенец не будет потеть и перегреваться. Шелуха производит пассивный микромассаж, тем самым снимая напряжение, улучшая кровообращение и обменные процессы в организме. Прекрасно дополняет изделия с кокосом или водорослями.

Лен

Льняной настил в матрасе выполняет сразу несколько функций. «Дышит», моментально испаряет влагу, создает здоровый микроклимат в постели. Он обладает бактерицидными свойствами, нейтрализует статическое электричество, которое вызывает беспокойство и раздражительность. Пластичный и устойчивый к нагрузкам материал.

Матрас для новорожденного. Торговый Дом «Стронг»

Вата

Устаревший, непрактичный материал, который раньше был широко распространен, а теперь не актуален. Ватный матрас впитывает все, при этом не помещается в стиральную машинку. Быстро теряет первоначальный вид, превращается в источник опасности для кожи и органов дыхания. Вата сбивается в комки, поверхность изделия становится бугристой. Абсолютно противопоказан детям любого возраста! Сейчас на рынке представлено множество альтернатив в различных ценовых сегментах.

Лучшие матрасы для новорожденных изготавливаются из современных натуральных материалов. Но и среди синтетических есть интересные экземпляры.

Мемори

Умеренно-мягкая пена с эффектом памяти подстраивается к пользователю и повторяет контуры его тела. Как дополнительный слой к жесткой основе идеальна.

В арсенале компании Strong есть инновационная разновидность этого материала — Strong Memory Foam, способная работать самостоятельно в виде монолитного блока. Также отлично проявляет себя в дуэте с натуральным латексом. Ее характерные черты: легкость, прочность, повышенная плотность, высокий уровень жесткости. Она создает комфортные условия для сна и поддерживает позвоночник в правильном положении.

Холлофайбер

Синтетическое полиэфирное волокно. Часто комбинируют с шерстью, чтобы материал лучше держал форму. Достойным примером матраса с таким наполнителем будет модель Baby Comfort. Зарекомендовал себя и в качестве теплоизолирующей прослойки в матрасах с «летней» и «зимней» сторонами. Гипоаллергенный, воздухопроницаемый, износоустойчивый, не поглощает запахи и пыль. Без токсинов и клея.

Возьмите на заметку! Конфигурация «зима-лето» заслуживает внимания заботливых родителей. С одной стороны обивка из ткани с хорошей вентиляцией, мгновенно испаряющей влагу (льняной, хлопковой, жаккардовой), с другой — из шерсти, водоотталкивающей, сохраняющей тепло. Набивка также отличается. Для жаркого времени года — кокос, для холодного — латекс, пенополиуретан или войлок.

Поролон

Полиуретановая пена. Используется самостоятельно, вместе с другими видами набивок или как обрамляющий слой в пружинной модели, например. Недорогой, легкий, эластичный материал. Поролоновый матрас скручивается в рулон, помещается в легковую машину, не занимая много места. Его можно взять с собой в путешествие, в гости, на отдых.

Мягкий, поэтому подходит лишь для эпизодического применения. Всерьез стоит рассматривать только модели, где присутствуют слои кокоса или другого жесткого наполнителя.

Второй минус — чрезмерная гигроскопичность. Модель без защитного чехла «проживет» до первого контакта с водой: поролон впитывает жидкость как губка, образуя благоприятную среду для размножения бактерий.

Пенополиуретан

Сравнительно дешевый, не аллергенный, выносливый материал. Легковесный, но плотнее, чем поролон. Состоит из множества ячеек, пропускает воздух. Довольно упругий, но для потребностей малыша этого недостаточно. Совместно с другими типами набивки — раскрывается в полной мере.

Подводя итог

Изучив характеристики основных наполнителей в попытке выяснить, какой выбрать матрас для новорожденных, сделаем вывод:

среди пружинных единственно возможный вариант — модель с блоком «ТФК»;

среди беспружинных лидируют латексированная кокосовая койра и морские водоросли.

Второстепенные настилы внутри многоуровневой конструкции могут быть изготовлены из целого ряда материалов, в зависимости от пожеланий и финансовых возможностей покупателя.

Ключевые параметры: длина , ширина , толщина

Детские матрасы традиционно имеют прямоугольную форму. Стандартные размеры: 50×100, 60×120 см. Высота матраса для новорожденного варьируется в пределах 6−10 см.

Следите за тем, чтобы длина спального места всегда была на 15−20 см больше роста малыша. Как только добрались до этой отметки — пора расширяться и обновлять мебель в спальне.

Подобрать матрас под размер кровати можно непосредственно в магазине или при заказе у производителя. Если кроватка уже имеется, а матрас приобретается отдельно, следует выполнить замеры спального места. Берите в расчет внутренние параметры каркаса: периметр и глубину.

Возьмите на заметку! Если полученные результаты замеров отличаются от стандартных на ± 1 см , не спешите бить тревогу. Это допустимое колебание. Так , в нишу 51×101 см без проблем войдет типовая модель 50×100 см. Погрешность больше? Нужен «нестандарт».

не спешите бить тревогу. Это допустимое колебание. Так в нишу 51×101 см без проблем войдет типовая модель 50×100 см. Погрешность больше? Нужен «нестандарт». Пренебрегать этим правилом не стоит: если матрас велик , он просто не войдет в проем. Если мал — окажется неустойчивым и будет перемещаться по реечному дну , провоцируя риск защемления конечностей.

он просто не войдет в проем. Если мал — окажется неустойчивым и будет перемещаться по реечному дну провоцируя риск защемления конечностей. Если мебель осталась от старшего ребенка , при поиске нового матраса не ориентируйтесь на габариты старого. За время эксплуатации он мог деформироваться. Безусловно , оставлять его тоже не стоит. Даже если на первый взгляд он неплохо сохранился , внутри конструкции могли скопиться бактерии , плесень или пылевые клещи. Экономия на столь важных вещах нежелательна.

при поиске нового матраса не ориентируйтесь на габариты старого. За время эксплуатации он мог деформироваться. Безусловно оставлять его тоже не стоит. Даже если на первый взгляд он неплохо сохранился внутри конструкции могли скопиться бактерии плесень или пылевые клещи. Экономия на столь важных вещах нежелательна. Если кровать , люлька или колыбель по индивидуальному эскизу , то и матрас — на заказ. Фабрика Strong за свою многолетнюю историю накопила достаточно опыта и мастерства , чтобы воплотить любую вашу идею на высоком профессиональном уровне!

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Для матрасов категории 0+ гигиеничность особенно важна. При покупке обращайте внимание на чехол. Из какой ткани он сшит, обработан ли функциональными пропитками: пылеотталкивающими, противомикробными, антибактериальными.

Продлить жизнь матрасу поможет съемный водонепроницаемый чехол или наматрасник. Он играет роль барьера, предотвращая загрязнение наполнителя. Благодаря застежкам (резинке, молнии, липучке), его легко снять и постирать. Обычно он выполнен из практичного материала, который не боится высоких температур и моющих средств.

Только что появившемуся на свет человеку не нужны привычные для нас постельные принадлежности (подушка, одеяло). Матрас — исключение, да еще и столь значимое для гармоничного развития крохи! Поэтому подходите к покупке осознанно. И пусть наша инструкция о том, как выбрать матрас для новорожденного, принесет вам пользу.