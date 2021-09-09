Учимся технологии 3d печати с компанией «Киберком»

Технология 3 d печати до сих пор кажется чем-то весьма футуристическим и недосягаемым. Но, как оказалось, с помощью аддитивной технологии (то есть процесса послойного наращивания и синтеза объектов) в Барнауле можно напечатать очень много полезных вещей. Мы попросили директора образовательного центра «Киберком» Владимира Падалко и директора по развитию Артема Кравченко поделиться информацией о том, чем может пригодиться 3 d печать для бизнеса и личных потребностей.

— «Напечатать» можно что угодно. От декоративных статуэток (персонажей фильмов) до корпусов для радиоэлектронной аппаратуры. Часто просят сделать уникальные запчасти для механизмов бытовой и промышленной техники. Это очень важно для некоторых отраслей промышленности, где до сих пор работают механизмы made in СССР. Понятно, что запчасти к ним уже не производят. В случае поломки — быстро заменить деталь критически важно. Иначе производство просто встанет. Периодически обращаются автолюбители с просьбой напечатать пластиковые детали «обвеса» или интерьера авто.

— Кого из существующих клиентов вы можете назвать? Почему они заказывают печать на 3d принтере?

— Можем привести в пример Барнаульский речной порт, управляющую компания «Венета», ряд птицефабрик Алтайского края. Отраслей, у которых есть потребность в изделиях, напечатанных на 3D принтере — десятки. И это понятно: мы можем изготовить уникальную деталь в короткие сроки и по относительно низкой цене.

— В чем преимущества аддитивной печати?

— Аддитивные технологии позволяют создавать объекты с минимальным количеством технологических операций и без предварительной подготовки оснастки для оборудования. Нужен лишь компьютер, 3D принтер и расходный материал. При этом оборудование может быть размещено в офисном помещении, возможна печать металлом. 3D печать позволяет создавать геометрически сложные формы, которые нельзя изготовить никаким другим способом, что в свою очередь позволяет инженерам конструкторам снизить массу конечного изделия, увеличить его прочность.

Технология 3 d печати. Архив компании «Киберком»

— Сколько стоит изготовление различных изделий? Каков срок изготовления?

— Если речь идет о не сложном изделии, то срок изготовления 1−2 дня. Стоимость обычно рассчитывается «по весу» и начинается от 10 рублей за грамм. Кроме того цена зависит от качества и сложности геометрии модели. Собственно и срок изготовления тоже зависит этих критериев. В среднем на печать одной детали уходит несколько часов.

Если речь идет о мелкой партии или об изготовлении копии изделия методами реверс-инжиниринга с использованием 3D сканера, то сроки увеличиваются. Здесь все индивидуально.

— Насколько я понимаю , печать — это уже финал процесса изготовления. А как он начинается?

— Конечно, создание любого изделия начинается с идеи, далее идет процесс трехмерного моделирования — создание цифровой модели изделия. Перед тем как отправить изделие на печать, необходимо «поместить» его цифровую модель в специальное программное обеспечение. Там цифровая «заготовка» будет разделена на специальные слои. В итоге, принтер слой за слоем будет воссоздавать деталь — печатать её.

Технология 3 d печати. Архив компании «Киберком»

— Какие знания и навыки нужно иметь , чтобы научиться использовать 3d принтер?

— На самом деле, ряд 3D принтеров настолько прост в использовании что с ним может справиться даже школьник. Однако, если мы говорим о печати качественных изделий, сложной геометрической формы инженерными пластиками и другими материалами, то необходимо глубинное понимание процесса печати, знания того как работает механика принтера, на что способна электронная начинка, какие физические процессы происходят с расходным материалом в процессе печати.

— Мы знаем , что ваша компания открыла школу для желающих стать специалистом по 3d печати. Можно подробнее?

— Да, мы занимаемся обучением специалистов работе на аддитивном оборудовании. Курсы состоят из теоретических и, конечно, практических занятий и рассчитаны на старшую возрастную категорию: студентов, инженеров. За время обучения мы детально на примерах разбираем все аспекты связанные с 3D печатью: работа с программным обеспечением, виды и настройки принтеров, разновидности материалов для печати и много другое. Рассматриваем различные возможности применения аддитивного оборудования в бизнесе. Изучаем трехмерное CAD моделирование, 3D сканирование и реверс-инжиниринг. Словом, мы готовим полноценного специалиста по работы в новой технологичной отрасли.

Технология 3 d печати. Архив компании «Киберком» Технология 3 d печати. Архив компании «Киберком» Технология 3 d печати. Архив компании «Киберком»

Есть в процессе обучения и вполне практическая «изюминка». Каждому «студенту» для практики выдается катушка пластика весом в один килограмм. Все напечатанные детали ученик может забрать себе. Это означает что при правильном подходе можно не только освоить работу с аддитивным оборудованием, но и окупить стоимость обучения, либо протестировать применимость аддитивных технологий для собственных нужд.

— Кто может стать вашим студентом? Как выпускники могут применить знания в будущем?

— Стать учеником может любой желающий — записывайтесь. У нас есть несколько «ступений» обучения: от пятидневного экспресс-курса до индивидуальной программы. Стоимость обучения тоже зависит от глубины проработки учебного материала.

Наша целевая аудитория — разработчики, инженеры, предприниматели. Соответственно полученные знания позволят сократить время разработки, оптимизировать производство. Вполне возможно, выпускники нашей школы создадут уникальные производства или сумеют освоить новые рынки.

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