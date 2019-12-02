Учиться никогда не поздно

Сотрудники Алтайского филиала Россети Сибирь приняли участие в федеральном проекте по поддержке и повышению качества жизни граждан «Старшее поколение». В рамках этого проекта на базе Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова для сотрудников предпенсионного возраста было организовано обучение по программе профессиональной переподготовки: «Цифровая экономика и промышленность».

Программа формирует функциональную компетентность у участников в области цифровизации. Она отвечает требованиям современности и позволяет задействовать в реализации стратегии цифровой трансформации 2030 в компании персонал любого возраста. Участники программы, прослушав два модуля, посвящённых информационным технологиям и экономике, успешно защитили проекты.

Для энергетиков был сформирован специальный кейс по возобновляемым источникам энергии. Один из рассматриваемых аспектов — использование в энергетике возобновляемых источников. Задача кейса — разработать предложения, связанные именно с возобновляемыми источниками энергии, такие как энергия солнца, энергия ветра и геотермальная энергия.

— Участие в программе открыло для меня новые возможности, — делится мнением начальник отдела производственной безопасности Белокурихинских электрических сетей Сергей Купоров. — В условиях цифровизации отрасли необходимо получать дополнительные знания и навыки, чтобы быть полезным компании и не отставать от молодежи.

Справка

ГК «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).