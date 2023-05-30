«Алтайэнергосбыт»: как совместить дачу и коммунальные заботы

Личный кабинет доступен на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать в Google Play и App Store.
После простой регистрации кроме передачи показаний станут доступны множество функций:
- Оплата счетов;
- Управление сразу несколькими лицевыми счетами (к примеру, можно подключить счета родителей);
- Просмотр истории начислений и оплат;
- Подписка на электронную квитанцию;
- Заказ энергосервисных услуг;
- Консультация специалиста.
АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что оплачивать счета за электроэнергию необходимо до 10-го числа месяца, следующего за расчётным. Так, счета за май нужно оплатить до 10 июня.