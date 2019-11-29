УФАС уличило «Грильницу» в дезинформировании клиентов в Новоалтайске

Речь идет об акции «БОМБАНАС при покупке шаурмы 29 р. вместо 69р. 330 мл». Ее крутили в новоалтайской «Грильнице» на мониторе у кассы.
Покупателю же сказали, что она уже закончилась, но сроки акции в рекламе не указывались.
«Сроки и правила действия акции являются существенной информацией, позволяющей потребителю правильно воспринимать рекламу, — отсутствие таких данных может ввести в заблуждение относительно рекламируемого товара и нарушает права граждан на получение достоверных сведений о товаре или услуге», — сказала начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы краевого УФАС Наталья Буянкина.
Рекламу признали ненадлежащей. Предприниматель, работающий по франшизе «Грильницы» в Новоалтайске, нарушение признал. В связи с добровольным устранением нарушения и прекращением срока действия акции предписание не выдавали.
Решается вопрос о наложении на предпринимателя штрафа.