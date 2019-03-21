Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

«Вимм-Билль-Данн» пожаловался антимонопольщикам на этикетку барнаульского йогурта

Антимонопольщики проверяют этикетки йогурта «Молочная сказка» («Барнаульский молочный комбинат»), которые могут ввести покупателей в заблуждение. С заявлением по этому поводу в краевое УФАС обратилась компания «Вимм-Билль-Данн».

Спорные этикетки йогуртов.
Спорные этикетки йогуртов.
Пресс-служба УФАС по Алтайскому краю

Заявитель утверждает, что барнаульский производитель нарушает нормы конкурентного законодательства. Этикетки «Молочной сказки» очень схожи с дизайном йогурта «Чудо» вкус «клубника+земляника».

В ведомстве решили спросить жителей края, «Является ли дизайн этикеток йогуртов схожим до степени смешения?» и «Возможно ли перепутать йогурты при покупке?». На момент публикации большинство проголосовавших действительно могут перепутать товары.

По мнению представителей «Вимм-Билль-Данн», потребители могут перепутать два товара и совершить ошибочную покупку йогурта «Молочная сказка» вместо йогурта «Чудо».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость