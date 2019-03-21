«Вимм-Билль-Данн» пожаловался антимонопольщикам на этикетку барнаульского йогурта

Заявитель утверждает, что барнаульский производитель нарушает нормы конкурентного законодательства. Этикетки «Молочной сказки» очень схожи с дизайном йогурта «Чудо» вкус «клубника+земляника».
В ведомстве решили спросить жителей края, «Является ли дизайн этикеток йогуртов схожим до степени смешения?» и «Возможно ли перепутать йогурты при покупке?». На момент публикации большинство проголосовавших действительно могут перепутать товары.
По мнению представителей «Вимм-Билль-Данн», потребители могут перепутать два товара и совершить ошибочную покупку йогурта «Молочная сказка» вместо йогурта «Чудо».