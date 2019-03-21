«Вимм-Билль-Данн» пожаловался антимонопольщикам на этикетку барнаульского йогурта

Антимонопольщики проверяют этикетки йогурта «Молочная сказка» («Барнаульский молочный комбинат»), которые могут ввести покупателей в заблуждение. С заявлением по этому поводу в краевое УФАС обратилась компания «Вимм-Билль-Данн».