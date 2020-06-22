Угловой компьютерный стол: почему стоит его купить и как это сделать правильно

Преимущества углового стола
Высокая функциональность углового стола для компьютера обеспечивает довольно высокий спрос на рынке потребителей. Кроме того, он обладает большим количеством положительных моментов:
- Размеры. Угловое исполнение, по сравнению с прямоугольными аналогами, позволяет значительно экономить пространство без потерь функциональности рабочей площади. Чаще всего такой вариант обстановки выбирают для небольших комнат. Наличие дополнительных полочек и ящичков позволяет организовать эргономичное хранение разных вещей, начинает от мелких украшений и заканчивая ценными бумагами.
- Комфорт при эксплуатации. В столешнице для удобного расположения обычно имеется вырез полукруглой формы для удобной посадки, а также это дает возможность расположить все предметы, необходимые для работы, на расстоянии вытянутой руки. Расположиться с комфортом во время работы позволяет и подставка для ног, которой некоторые производители оснащают свою продукцию. Для таких столов рекомендуют приобретать регулируемое кресло, это повышает удобство при работе.
- Польза и возможности. Наличие у углового стола для компьютера нескольких выдвижных ящиков и надстройки позволяет организовать хранение всего необходимого при работе за ним. Положительным моментом является и наличие выдвижной полки под клавиатуру. Может быть сделан небольшой подиум для установки монитора и выделено место для размещения системного блока. Увеличить рабочее пространство на столешнице помогут органайзеры и лотки для бумаг и папок.
Как подобрать угловой стол для компьютера
Желая купить угловой компьютерный стол, вы наверняка столкнулись с впечатляющим разнообразием моделей. Это может сбить с толку и привести к растерянности. Однако для правильного выбора подходящей мебели и комфортных условий для работы за столом в дальнейшем, следует помнить несколько правил:
- При выборе в первую очередь следует обращать внимание не на внешний вид, а на качество материалов и креплений. Всем известно, что мебель, сделанная из массива дерева, обладает самой высокой прочностью. Но и цена на модели из натуральных материалов будет соответствующей. Чаще всего в магазинах представлена мебель, изготовленная из МДФ или ДСП. Выглядит она ничуть не хуже своего дорогого «собрата», однако это более бюджетный вариант.
- При осмотре стола убедитесь, что на всех поверхностях имеется защитное покрытие, на всех торцах присутствует специальная кромка, ни один элемент конструкции не болтается и все надежно прикручено.
- Подвижные элементы и применяемая фурнитура могут многое сказать о качестве и надежности мебели. Эти комплектующие являются одним из основных показателей долговечности рабочего стола. К тому же они влияют на внешний вид. Вся фурнитура должна иметь один цвет и стиль, крепление должно быть надежным. Не допускается, чтобы она болталась или прокручивалась. Выдвижение полок, ящиков, открытии дверец должно быть бесшумным, двигаться они должны легко и плавно, нигде не застревая.
- Очень важно правильно подобрать размеры компьютерного стола. Для этого предварительно проводят замеры места, куда планируется его установить. Во время измерений лучше делать небольшой припуск. Если же пренебречь замерами, велик риск, что стол не встанет туда, куда планировалось, или будет мешать свободному перемещению по комнате.
- Оформление и дизайнерские решения могут быть разнообразными. Многие предпочитают покупать столы без острых углов. Плавные линии и закругленные формы делают мебель более элегантной. Цветовая гамма также обладает довольно широким ассортиментом, ее выбирают в зависимости от оформления комнаты. Оптимальным вариантом является стилизация под светлое дерево.
Чтобы вам не пришлось в дальнейшем мучиться, пытаясь подобрать удобную позу, присядьте за стол и проверьте досягаемость всех полочек и ящичков. Если вы чувствуете себя комфортно и рядом присутствуют все необходимое для работы, то вы нашли угловой компьютерный стол, который искали!