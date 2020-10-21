Уголь и чистый воздух: может ли теплоснабжение быть экологичным?

И зимой, и летом… На уровень выбросов сезон не влияет
Не так давно начался отопительный сезон: пришли первые морозы, кое-где выпал снег, а значит, генерирующие компании начали подавать в дома не только горячую воду и электроэнергию, но и тепло. Казалось бы, от увеличения количества работ, выбросы продукта сгорания окажутся над нашей головой. Оказалось, это не так.
Константин Кушнир,
заместитель технического директора Сибирской генерирующей компании по охране окружающей среды:
— По нашим данным выбросы со сменой сезонов практически не изменяются по той причине, что станции и летом работают в режиме генерации, поставляя в дома горячую воду и электрическую энергию. Есть экстренные случаи, когда при сильном морозе подключаются резервные «пиковые» котлы. Но такие меры предусмотрены в крайних случаях, поэтому ситуация практически не меняется.
Специалист отметил, что условно существуют два типа выбросов. Есть те, что происходят на единицу времени (граммов в секунду), и те, на которые обращает внимание статистика (тонн в год). Первые несут практический характер. Последние становятся основанием для формирования государственной статистики, платы за негативное воздействие на окружающую среду и другие санкции для компаний.
Кто больше всех виноват в грязном воздухе
Экологи уже давно нашли виноватых в загрязнении окружающей среды, но пока не придумали, как призвать к ответственности. Как оказалось, они и сами не чисты на руку.
Константин Кушнир,
заместитель технического директора Сибирской генерирующей компании по охране окружающей среды:
— Виноват прежде всего человек, наше стремление к комфорту. Оно привело к тому, что мы имеем на этой планете. Еще в университете меня учили, что человечество само создает среду, вместе с которой либо эволюционирует, либо деградирует. Кому как повезет. Однако невозможно говорить, что виноват конкретный человек или организация в отдельном регионе. Виноваты все.
Проблема загрязнения носит комплексный характер. Прежде всего, она связана с хозяйственной деятельностью человека и неэффективным использованием топлива.
Справка
Причины загрязненного воздуха:
- крупная промышленность;
- плохая инженерная инфраструктура;
- ошибки архитектурных планировочных решений (строительство кварталов-каньонов рядом с крупными магистралями);
- проблемы отопления в частном секторе.
Неэффективное сжигание угля в большинстве своем — проблема частного сектора. В 2020 году еще существуют домохозяйства с печным отоплением, при котором единственным и доступным топливом является уголь.
Константин Кушнир,
заместитель технического директора Сибирской генерирующей компании по охране окружающей среды:
— Город Рубцовск оброс частными домовладениями, большинство из которых отапливаются углем. Проблема в том, что таких слишком много. Чем больше труб, которые неверно распределены на очень большой территории, тем выше градус в нижних слоях атмосферы. Они перегреваются из-за выбросов с твердыми элементами. Если трубы находятся на высоте 10−15 метров, то мы получим хорошую шапку смога.
Что сделает СГК для сохранения окружающей среды в Барнауле
Продолжатся программы газоочистки. Но масштабные работы на барнаульских станциях не запланированы, так как они обеспечивают нормативы.
— В целом, на мой взгляд, Барнаул находится в неплохих климатических условиях, очень мало проблем с воздействием промышленности на воздушный бассейн. Есть районы, где действительно высокая запыленность. Но этот показатель устраняется путем благоустройства территории, а не сокращением выбросав, — прокомментировал Константин Кушнир.
Пока прорабатываются вопросы по сухому вывозу золошлаков на золоотвалы.
Жалоб на черный снег больше не будет
Рубцовская станция ЮТС изначально занималась выработкой тепла. После установки маленького генератора станция стала полноценной ТЭЦ. С газоочисткой на первом этапе работы там были проблемы — сильный эрозионный износ газоочистной установки. Сейчас степень очистки равна 80%, это в два раза выше, чем было в 2019-м.
В Бийске в прошлом году заменили один из электрофильтров, пострадавший после пожара. В 2021 году планируется согласовать проектную документацию по производству золошлакового материала. Начать реализовывать проекты по восстановлению земель вокруг местной ТЭЦ.
Справка
- В 2019 году компания потратила 1,3 млрд рублей на экологические проекты.
- В 2020 году потрачено порядка 1 млрд.