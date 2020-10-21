Уголь и чистый воздух: может ли теплоснабжение быть экологичным?

20 октября Сибирская генерирующая компания (СГК) провела традиционную онлайн-трансляцию, на которой обсуждалась проблема загрязнения воздуха. На вопросы «кто виноват?», «чьи трубы грязнее?» и «как все исправить?» отвечал зам. технического директора СГК по охране окружающей среды Константин Кушнир.

И зимой , и летом… На уровень выбросов сезон не влияет

Не так давно начался отопительный сезон: пришли первые морозы, кое-где выпал снег, а значит, генерирующие компании начали подавать в дома не только горячую воду и электроэнергию, но и тепло. Казалось бы, от увеличения количества работ, выбросы продукта сгорания окажутся над нашей головой. Оказалось, это не так.

Константин Кушнир,

заместитель технического директора Сибирской генерирующей компании по охране окружающей среды:

— По нашим данным выбросы со сменой сезонов практически не изменяются по той причине, что станции и летом работают в режиме генерации, поставляя в дома горячую воду и электрическую энергию. Есть экстренные случаи, когда при сильном морозе подключаются резервные «пиковые» котлы. Но такие меры предусмотрены в крайних случаях, поэтому ситуация практически не меняется.

Специалист отметил, что условно существуют два типа выбросов. Есть те, что происходят на единицу времени (граммов в секунду), и те, на которые обращает внимание статистика (тонн в год). Первые несут практический характер. Последние становятся основанием для формирования государственной статистики, платы за негативное воздействие на окружающую среду и другие санкции для компаний.

Кто больше всех виноват в грязном воздухе

Экологи уже давно нашли виноватых в загрязнении окружающей среды, но пока не придумали, как призвать к ответственности. Как оказалось, они и сами не чисты на руку.

Константин Кушнир,

заместитель технического директора Сибирской генерирующей компании по охране окружающей среды:

— Виноват прежде всего человек, наше стремление к комфорту. Оно привело к тому, что мы имеем на этой планете. Еще в университете меня учили, что человечество само создает среду, вместе с которой либо эволюционирует, либо деградирует. Кому как повезет. Однако невозможно говорить, что виноват конкретный человек или организация в отдельном регионе. Виноваты все.

Проблема загрязнения носит комплексный характер. Прежде всего, она связана с хозяйственной деятельностью человека и неэффективным использованием топлива.

В СГК проводятся программы газоочистки. Анна Зайкова

Справка Причины загрязненного воздуха: крупная промышленность;

плохая инженерная инфраструктура;

ошибки архитектурных планировочных решений ( строительство кварталов-каньонов рядом с крупными магистралями);

строительство кварталов-каньонов рядом с крупными магистралями); проблемы отопления в частном секторе.

Неэффективное сжигание угля в большинстве своем — проблема частного сектора. В 2020 году еще существуют домохозяйства с печным отоплением, при котором единственным и доступным топливом является уголь.

Константин Кушнир,

заместитель технического директора Сибирской генерирующей компании по охране окружающей среды:

— Город Рубцовск оброс частными домовладениями, большинство из которых отапливаются углем. Проблема в том, что таких слишком много. Чем больше труб, которые неверно распределены на очень большой территории, тем выше градус в нижних слоях атмосферы. Они перегреваются из-за выбросов с твердыми элементами. Если трубы находятся на высоте 10−15 метров, то мы получим хорошую шапку смога.

Что сделает СГК для сохранения окружающей среды в Барнауле

Продолжатся программы газоочистки. Но масштабные работы на барнаульских станциях не запланированы, так как они обеспечивают нормативы.

— В целом, на мой взгляд, Барнаул находится в неплохих климатических условиях, очень мало проблем с воздействием промышленности на воздушный бассейн. Есть районы, где действительно высокая запыленность. Но этот показатель устраняется путем благоустройства территории, а не сокращением выбросав, — прокомментировал Константин Кушнир.

Пока прорабатываются вопросы по сухому вывозу золошлаков на золоотвалы.

В СГК проводятся программы газоочистки. Анна Зайкова

Жалоб на черный снег больше не будет

Рубцовская станция ЮТС изначально занималась выработкой тепла. После установки маленького генератора станция стала полноценной ТЭЦ. С газоочисткой на первом этапе работы там были проблемы — сильный эрозионный износ газоочистной установки. Сейчас степень очистки равна 80%, это в два раза выше, чем было в 2019-м.

В Бийске в прошлом году заменили один из электрофильтров, пострадавший после пожара. В 2021 году планируется согласовать проектную документацию по производству золошлакового материала. Начать реализовывать проекты по восстановлению земель вокруг местной ТЭЦ.