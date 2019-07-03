Уход за кожей лица летом: как избежать прыщей и раздражения

Лето таит в себе множество опасностей, в том числе для кожи лица. О том, с чем нужно быть бдительным, чтобы избежать прыщей и раздражения — в материале altapress.ru.

Солнце

SPF-крем должен стать вашим лучшим другом на всю жизнь. Особенно летом, когда ультрафиолетовое воздействие выше. В противном случае кожа становится уязвима ожогам, быстрее старится и подвергается пигментации.

Пляж. Солнцезащитный крем. СС0

Но даже защитное средство не спасет от сухости кожи. Летом мы больше времени проводим под открытым солнцем. В сочетании с горячим влажным воздухом оно обезвоживает организм, придает коже сухость. Для восстановления баланса используйте увлажняющий крем и термальную воду, пишет Американская Академия Дерматологии.

Еда

Бургер. Еда. СС0

Лето — период отпусков и поездок на природу. Неправильное питание, переедание и вредные перекусы тоже активно влияют на процесс. Ученые-дерматологи давно доказали, что наши пищевые привычки влияют на состояние кожи. Чтобы снизить риск появления акне и воспалений, ограничьте или исключите из употребления сахар, молочные продукты и алкоголь.

Косметика

Косметика CC0

Косметика забивает поры. Особенно летом, когда пот способен усугубить ситуацию и без нее — смешиваясь с бактериями. Для вашей кожи это может грозить появлением различной тяжести высыпаний. Именно поэтому дерматологи рекомендуют снизить интенсивность макияжа и, по возможности, избегать его совсем.

К тому же, чаще умывайтесь и не забывайте менять полотенце для лица. Еще лучше, если вы будете использовать после умывания одноразовые салфетки.