УК «Доверие» не оправдало. «Алтайкрайэнерго» взыскало долг и неустойку с управляющей компании

АО «Алтайкрайэнерго» через суд взыскала с управляющей компании «Доверие» более 1 миллиона рублей долга за потребленную электрическую энергию на территории города Бийска, из них пеня составила свыше 283 тысяч.

Задолженность данной организации перед энергетической компанией сформировалась с января по декабрь 2017 года. Стоит отметить, что «Алтайкрайэнерго» несколько раз совершало попытки разрешения спора в досудебном порядке, но они не увенчались успехом. УК любыми способами пыталась уклониться от надлежащего исполнения обязательств перед АО «Алтайкрайэнерго» путем не подписания договора энергоснабжения, отказа от принятия счет-фактур и актов приема — передачи. При этом за все время поставки электроэнергии «Доверие» не произвело ни одного платежа.

В августе 2018 года юридической службой энергокомпании в арбитражный суд Алтайского края было направлено исковое заявление о взыскании задолженности с ООО «УК Доверие». На тот момент долг ООО «УК Доверие» по ОДН перед АО «Алтайкрайэнерго» составил 732 815 рублей.

Судебное дело рассматривалось вплоть до января 2020 года. В течение этого времени директор указанной управляющей компании любыми способами пыталась затянуть процесс его рассмотрения. Она неоднократно вводила суд в заблуждение, предоставляя недостоверную информацию, вела себя недобросовестно по отношению к АО «Алтайкрайэнерго», ссылаясь на новые обстоятельства и доказательства, непосредственно в судебном заседании. В результате настойчивых действий и грамотной работы специалистов юридической службы энергетической компании суд принял решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме и взыскании с ООО «УК Доверие» 732 815,91 рублей. Кроме того, с целью укрепления платежной дисциплины потребителей и в виду ненадлежащего исполнения обязательств с УК были взысканы пени в размере 283 111,30 рублей.

Дмитрий Матвиенко,

начальник управления правового обеспечения АО «Алтайкрайэнерго»:

«Алтайкрайэнерго» ведет тщательную и системную работу, связанную с подачей исковых заявлений по взысканию задолженности с недобросовестных потребителей электроэнергии. Для решения проблем с должниками среди юридических лиц мы используем все возможные правовые механизмы. При этом известно, что почти в 100% случаев суд встает на сторону энергетиков. Стоит отметить, при работе с недобросовестными управляющими компаниями ситуация обретает крайне неприятный итог. Практика показывает, что большинство жителей многоквартирных домов оплачивают коммунальные счета в срок, но некоторые УК не доводят собранные средства до энергетических предприятий и взимать их приходиться через суд. В результате сумма долга увеличивается за счет начисленной неустойки и судебных расходов. Безусловно, взысканные пени могли бы быть использованными на решение более необходимых для жильцов задач, например, ремонт крыш, подъездов или благоустройство.

Справка

«Алтайкрайэнерго» (www.altke.ru, www.sk-altke.ru) — одна из крупнейших компаний электроэнергетики Алтайского края, обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 313 тысячам физических лиц. 9 филиалов обслуживают более 8 тысяч километров кабельных и воздушных линий, более 3 тысяч трансформаторных подстанций в 100 городах и населенных пунктах Алтайского края. Более чем 50-летний опыт успешной работы, более 2 тысяч квалифицированных сотрудников, широкий спектр профессиональных компетенций, внедрение энергосбережения и современных технологий управления и IT-решений характеризует «Алтайкрайэнерго» как надежного и клиентоориентированного партнера для предприятий и организаций региона, а также бытовых потребителей электроэнергии.