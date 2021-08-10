Украшения не одежда: стоит ли придавать значение

Оксана Некрасова,

владелица ювелирного дома «ЭЛИТА»: — Что вы наденете, так и будете себя чувствовать.

— Люди большое значение придают своему гардеробу , ходят со стилистами на шоппинг. Скажите , какую роль во всем этом играют украшения. Так ли они важны?

— Проведем аналогию с главной темой этого номера: когда строишь дом, важно, чтобы он был сделан по хорошему проекту, качественным технологиям и из надежных материалов. При этом хочется, чтобы он был современным и красивым. Все знают, что дизайн и аксессуары — это то, что сделает дом и стильным, и уникальным.

Так и ювелирные украшения в гардеробе бизнес-леди — это то неотъемлемое, что позволяет образу выглядеть завершенным. Украшение может быть маленькой изюминкой, может служить дополнением к образу, может стать главным акцентом, «первой скрипкой», где все остальное будет достойной оправой, обрамлением… Одним словом, украшения — это ваш «голос», и вы можете сделать его громче.

Если говорить конкретно о деловой среде, гармонично подобранные ювелирные украшения для бизнес-леди — это большой плюс. Это наш невербальный язык, всегда было так и так будет — «встречают по одежке». И мы можем этим восприятием управлять.

Украшение предоставлено ювелирным домом «ЭЛИТА» Фото Дмитрия Лямзина

— Сейчас много говорят про базовый гардероб. Применимо ли это понятие к ювелирной сфере?

— Да, конечно, базовый ювелирный гардероб — это лаконичный модельный ряд из драгметаллов, со вставками из прозрачных и белых камней или без них. Такие украшения будут сочетаться практически со всем гардеробом, их можно быстро, без сложных раздумий надеть утром, они актуальны и уместны везде.

— Что именно входит в базовый ювелирный гардероб?

— Небольшие пусеты, минималистичные конго, серьги с английской застежкой, тонкие цепочки и браслеты классического плетения, лаконичные кольца и подвески, жемчуг, классические базовые часы. Этот ювелирный гардероб подойдет даже тем, у кого строгий дресс-код в профессиональной жизни.

Украшение предоставлено ювелирным домом «ЭЛИТА» Фото Дмитрия Лямзина

— Как правильно подбирать украшения? На полках магазинов мы видим много фантазийных изделий , но не знаем , как их носить и с чем сочетать. Поэтому покупаем одно и то же.

— В течение жизни каждый из нас вырабатывает свой стиль в одежде — подбирайте украшения в своем стиле и согласно своему образу жизни. Это самое простое решение. Носите классику — берите классику. Хотите акцент — дополните классику другим вашим стилем. Если говорить про ювелирный гардероб в целом — оптимальное соотношение базы и акцентов — 70/30. Мы можем надеть черные лодочки днем на работу, вечером на праздник, но мы не пойдем в них в спортзал, на прогулку с ребенком и не поедем на пикник. Нет смысла ограничивать себя при выборе украшений и пытаться покупать только то, что подходит ко всему.

Базовая шкатулка, как и акцентарная, полностью зависит от образа жизни и личного стиля женщины. Человек свободной, творческий профессии может позволить себе носить акцентное украшение не только вечером, но и днем. Здесь есть очень много интересных нюансов, заслуживающих отдельного разговора. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю читателей журнала подписаться на мой инстаграм @nekrasova.oxana, там я рассказываю о новых коллекциях российских и зарубежных брендов, бутиках ювелирного дома «ЭЛИТА», ювелирных выставках и нашем журнале JEWELRY GARDEN. Это первое и коллекционное издание о ювелирном искусстве в России. Мы выпускаем его и на Алтае, журнал находится в свободной выкладке в лучших гостиницах, санаториях и ресторанах Барнаула и Белокурихи.

— И все же еще один вопрос по выбору украшений! Что важнее — мнение покупателя или продавца? Вот мы выбираем украшение — внутренний голос за одно , продавец советует другое. Как быть?

— Мое личное мнение на этот счет такое: успешные люди доверяют профессионалам и следуют рекомендациям, это в принципе и есть формула успеха. Если про ювелирный мир — у нас действительно колоссальная насмотренность за 30 лет на рынке, и она тренируется каждый день в работе и каждый сезон на выставках.

Покупатель приходит, он три фразы сказал, а продавец уже учитывает не только его запрос, но и типаж, и темперамент, и сферу деятельности. Но выбирать из предложенного продавцом — конечно же, покупателю, последнее слово за ним. На ваше украшение у вас всегда будет внутренний отклик! Вы его почувствуете! Так что приезжайте к нам в Белокуриху, сформируем ваши идеальные ювелирные шкатулочки — и базу соберем, и эксклюзивные украшения!

А что думают бизнес-леди?

Татьяна Зенцова. Фото Дмитрия Лямзина Татьяна Зенцова. Фото Дмитрия Лямзина Татьяна Зенцова. Фото Дмитрия Лямзина Татьяна Зенцова. Фото Дмитрия Лямзина Татьяна Зенцова. Фото Дмитрия Лямзина Татьяна Зенцова. Фото Дмитрия Лямзина

Татьяна Зенцова,

директор офиса Private Banking банка «Открытие» в Барнауле:

— Украшения для меня — это однозначно определенное настроение, дополнение моей индивидуальности, моя личная сила. У каждого, наверное, есть украшения, в которые человек вкладывает определенные смыслы… Еще они должны соответствовать ситуации и гармонировать моему образу — дополняют его, но не перебивают.

Людмила Авдюхина. Фото Дмитрия Лямзина Людмила Авдюхина. Фото Дмитрия Лямзина Людмила Авдюхина. Фото Дмитрия Лямзина Людмила Авдюхина. Фото Дмитрия Лямзина Людмила Авдюхина. Фото Дмитрия Лямзина Людмила Авдюхина. Фото Дмитрия Лямзина

Людмила Авдюхина,

управляющая компании «ЖИЛФОНД» в Барнауле:

— Украшения — это язык коммуникаций в современном обществе. С помощью них мы без слов рассказываем о себе и видим многое в других: чем человек занимается и увлекается, каков у него социальный статус, по украшениям можно судить и о некоторых чертах личности. Надевать украшения не обдумывая — сегодня непозволительная роскошь! И если мы планируем свой каждодневный гардероб, почему бы и не относиться более осознанно к тому, что сделает весь образ завершенным…

г. Белокуриха

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