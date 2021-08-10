Украшения не одежда: стоит ли придавать значение

Оксана Некрасова,
владелица ювелирного дома «ЭЛИТА»:
— Что вы наденете, так и будете себя чувствовать.
— Люди большое значение придают своему гардеробу, ходят со стилистами на шоппинг. Скажите, какую роль во всем этом играют украшения. Так ли они важны?
— Проведем аналогию с главной темой этого номера: когда строишь дом, важно, чтобы он был сделан по хорошему проекту, качественным технологиям и из надежных материалов. При этом хочется, чтобы он был современным и красивым. Все знают, что дизайн и аксессуары — это то, что сделает дом и стильным, и уникальным.
Так и ювелирные украшения в гардеробе бизнес-леди — это то неотъемлемое, что позволяет образу выглядеть завершенным. Украшение может быть маленькой изюминкой, может служить дополнением к образу, может стать главным акцентом, «первой скрипкой», где все остальное будет достойной оправой, обрамлением… Одним словом, украшения — это ваш «голос», и вы можете сделать его громче.
Если говорить конкретно о деловой среде, гармонично подобранные ювелирные украшения для бизнес-леди — это большой плюс. Это наш невербальный язык, всегда было так и так будет — «встречают по одежке». И мы можем этим восприятием управлять.
— Сейчас много говорят про базовый гардероб. Применимо ли это понятие к ювелирной сфере?
— Да, конечно, базовый ювелирный гардероб — это лаконичный модельный ряд из драгметаллов, со вставками из прозрачных и белых камней или без них. Такие украшения будут сочетаться практически со всем гардеробом, их можно быстро, без сложных раздумий надеть утром, они актуальны и уместны везде.
— Что именно входит в базовый ювелирный гардероб?
— Небольшие пусеты, минималистичные конго, серьги с английской застежкой, тонкие цепочки и браслеты классического плетения, лаконичные кольца и подвески, жемчуг, классические базовые часы. Этот ювелирный гардероб подойдет даже тем, у кого строгий дресс-код в профессиональной жизни.
— Как правильно подбирать украшения? На полках магазинов мы видим много фантазийных изделий, но не знаем, как их носить и с чем сочетать. Поэтому покупаем одно и то же.
— В течение жизни каждый из нас вырабатывает свой стиль в одежде — подбирайте украшения в своем стиле и согласно своему образу жизни. Это самое простое решение. Носите классику — берите классику. Хотите акцент — дополните классику другим вашим стилем. Если говорить про ювелирный гардероб в целом — оптимальное соотношение базы и акцентов — 70/30. Мы можем надеть черные лодочки днем на работу, вечером на праздник, но мы не пойдем в них в спортзал, на прогулку с ребенком и не поедем на пикник. Нет смысла ограничивать себя при выборе украшений и пытаться покупать только то, что подходит ко всему.
Базовая шкатулка, как и акцентарная, полностью зависит от образа жизни и личного стиля женщины. Человек свободной, творческий профессии может позволить себе носить акцентное украшение не только вечером, но и днем. Здесь есть очень много интересных нюансов, заслуживающих отдельного разговора. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю читателей журнала подписаться на мой инстаграм @nekrasova.oxana, там я рассказываю о новых коллекциях российских и зарубежных брендов, бутиках ювелирного дома «ЭЛИТА», ювелирных выставках и нашем журнале JEWELRY GARDEN. Это первое и коллекционное издание о ювелирном искусстве в России. Мы выпускаем его и на Алтае, журнал находится в свободной выкладке в лучших гостиницах, санаториях и ресторанах Барнаула и Белокурихи.
— И все же еще один вопрос по выбору украшений! Что важнее — мнение покупателя или продавца? Вот мы выбираем украшение — внутренний голос за одно, продавец советует другое. Как быть?
— Мое личное мнение на этот счет такое: успешные люди доверяют профессионалам и следуют рекомендациям, это в принципе и есть формула успеха. Если про ювелирный мир — у нас действительно колоссальная насмотренность за 30 лет на рынке, и она тренируется каждый день в работе и каждый сезон на выставках.
Покупатель приходит, он три фразы сказал, а продавец уже учитывает не только его запрос, но и типаж, и темперамент, и сферу деятельности. Но выбирать из предложенного продавцом — конечно же, покупателю, последнее слово за ним. На ваше украшение у вас всегда будет внутренний отклик! Вы его почувствуете! Так что приезжайте к нам в Белокуриху, сформируем ваши идеальные ювелирные шкатулочки — и базу соберем, и эксклюзивные украшения!
А что думают бизнес-леди?
Татьяна Зенцова,
директор офиса Private Banking банка «Открытие» в Барнауле:
— Украшения для меня — это однозначно определенное настроение, дополнение моей индивидуальности, моя личная сила. У каждого, наверное, есть украшения, в которые человек вкладывает определенные смыслы… Еще они должны соответствовать ситуации и гармонировать моему образу — дополняют его, но не перебивают.
Людмила Авдюхина,
управляющая компании «ЖИЛФОНД» в Барнауле:
— Украшения — это язык коммуникаций в современном обществе. С помощью них мы без слов рассказываем о себе и видим многое в других: чем человек занимается и увлекается, каков у него социальный статус, по украшениям можно судить и о некоторых чертах личности. Надевать украшения не обдумывая — сегодня непозволительная роскошь! И если мы планируем свой каждодневный гардероб, почему бы и не относиться более осознанно к тому, что сделает весь образ завершенным…
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