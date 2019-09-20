Улететь за полцены: где и как купить дешевые авиабилеты

Не все заядлые путешественники — подпольные миллионеры. Просто они знают, как найти дешевые авиабилеты, ведь именно расходы на дорогу составляют 30−50% отпускного бюджета. Эксперты сайта Airinme.com подготовили несколько советов, как сэкономить на перелете.

Сайты-агрегаторы

Сколько авиакомпаний — столько предложений. Диапазон цен на авиабилеты у разных перевозчиков может быть очень большим. У одних просто нет дешевых авиабилетов, у других выгодные предложения уже разобрали. Конечно, можно посетить все сайты авиакомпаний, но гораздо проще прибегнуть к помощи метапоисковика (сайта-агрегатора), который сравнивает все предложения по нужному вам маршруту и выдает все возможные варианты. Останется лишь выбрать оптимальный — и билеты у вас.

Мало того, пользуясь агрегаторами, вы ловите сразу двух зайцев: находите авиакомпанию, у которой самые дешевые авиабилеты без комиссии по вашему направлению, и можете увидеть, у кого (авиакомпании или агента) выгоднее их брать.

Ищите другие пути

При поиске вводите не аэропорт, а город назначения. В крупных мегаполисах бывает несколько аэропортов, а цены на перелет может отличаться довольно значительно. Еще одна альтернатива — долететь до соседнего города или даже страны (это актуально для Европы), а далее пересесть на наземный транспорт или лоукостер. Такой составной перелет может сэкономить ваши деньги.

Другой вариант — вылетать не из вашего, а из соседнего города. Просто посмотрите авиабилеты из ближайших крупных центров и сравните цены. Опять же, бывает и так, что из вашего города до пункта назначения можно добраться лишь с пересадкой, то из соседнего есть прямые рейсы, да еще и по более выгодной цене.

Играем в суперагентов

Когда вы планируете путешествие, вы просматриваете десятки сайтов в поиске авиабилетов, маршрутов, гостиниц. Вся эта история автоматически сохраняется в вашем браузере. Агентства и продавцы этим пользуются, поэтому уже на следующий день вас будут «преследовать» баннеры с «уникальными и последними» предложениями. Но все не так просто, это маркетинг, и «выгодное» предложение на деле может оказаться вовсе не самым лучшим. Избежать такого давления просто: периодически очищайте кэш-память браузера или пользуйтесь режимом инкогнито.

Не забываем про авиакомпании

Сайты авиакомпаний также могут быть полезны в поиске дешевых авиабилетов. Дело в том, что периодически перевозчики проводят акции и распродажи, а такие предложения в агрегаторах не отражаются. Чтобы не тратить время, можно подписаться на специальные группы в соцсетях, которые отслеживают акции разных авиакомпаний, а также подписаться на рассылки интересующих вас перевозчиков — порой и здесь появляются интересные предложения.

Не зацикливайтесь на одной дате

Акции — это хорошо, но не факт, что распродажа выпадет именно на ваш отпуск. Поэтому искать билеты стоит заранее и обязательно с учетом фактора сезонности. Конечно, вероятность, что вы станете счастливым обладателем последней пары дешевых авиабилетов в Европу на Рождество, купленных за неделю до вылета, есть. Но рассчитывать на это не стоит. Отдых на праздники — самый дорогой (как по перелетам, так и по стоимости проживания). Хотите дешево? Отправляйтесь в Европу в феврале-марте или октябре-ноябре. В это время и акции можно поймать и ценники в отелях ниже.

При поиске билетов не стоит ограничиваться одной датой. Посмотрите, сколько стоят билеты на рейсы в другие дни — возможно, здесь вы найдете более выгодное предложение.

Охота за бонусами

Часто летающим путешественникам могут быть выгодны бонусные программы авиакомпаний. Конечно, все они отличаются, но суть одна: за каждый совершенный перелет вам начисляются бонусы, которые вы впоследствии сможете потратить на оплату авиабилетов и других услуг. И не списывайте со счетов кобрендинговые банковские карты с возможностью получить Cash-back при оплате ими за авиабилеты.

Тариф имеет значение

Отдельно стоит сказать про тарифы. Всегда обращайте внимание на то, по какому тарифу вы приобретаете билет. Тарифы групп «эконом» или «промо» — самые дешевые, но, как правило, такие билеты нельзя вернуть или обменять, а багаж доступен пассажирам лишь за дополнительную плату. Так что обязательно сопоставьте набор услуг, входящих в тариф, с теми, которые нужны именно вам, — так можно неплохо сэкономить на перевозке.