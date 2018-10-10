Жители 19 улиц Барнаула год не могут добиться запуска газа при полной готовности к его приему

Жители 19 улиц барнаульского поселка Центральный год ждут подачи газа. «Деньги заплачены, дома к приему газа готовы, газопровод подведен. А газа нет», — они просто разводят руками. Ну, что еще надо сделать? Между тем, чтобы запустить в систему голубое топливо, нужно потратить один-два дня.

Газ и ныне там

«Мы из бюджета ни копейки не просили, оплатили все сами. Дайте газ!.. Добиться не можем», — говорит Валерий Бутин, житель поселка Центральный.

«Строительные работы по газификации п. Центральный выполнены в полном объеме. Объект находится на этапе сдачи в органы надзора», — еще в марте объяснял на своем сайте подрядчик — омская фирма «Юза-Газ».

Но газ и ныне там — в трубе высокого давления. В разводящую сеть поселка он не поступает.

Стойкие люди

Жители поселка, несколько лет назад перебравшиеся поближе к земле, баньке и огородику, от властей ничего экстраординарного никогда не просили. Дали участки — и ладно.

«Ну, как здесь можно жить — дороги же нет», — удивляется наш водитель, с которым мы едем по ул. Ялтинской. «Это вы еще другие улицы не видели, мы свою щебенкой отсыпали, деньги собирали», — объясняют мои собеседники.

Жители поселка Центральный в Барнауле ждут газа. altapress.ru.

Все или почти все они делают сами. И если зимой поселок хорошенько завалит снегом — тоже откапываются сами.

Валерий Бутин,

житель п. Центральный:

Снег нам чистит нанятый мэрией подрядчик, если снежный покров не выше 15 сантиметров. И если зимой снега много, сами трактора заказываем и оплачиваем.

Словом, люди здесь живут стойкие, болезнью «патернализма» вовсе не страдающие. Наверняка и плательщиками за газ будут добросовестными. Но победить то ли сопротивление, то ли пофигизм ответственных товарищей и они не в силах. То ли «Газпрому» их деньги за потребление не нужны?

Эпопея началась

Эпопея по газификации поселка началась три года назад. Почему решились, зная, что власти деньгами, скорее всего, не помогут? Ясно почему: удобно. К тому же, как они считают, с газовым отоплением безопаснее, чем с печным.

Валерий Бутин. altapress.ru.

Валерий Бутин,

житель п. Центральный:

Отопление у большинства жителей поселка печное. Чтобы оно было полноценным, нужны насосы, воду гонять по системе. Свет тогда выключали часто, угроза взрыва котла постоянно присутствовала. Его без присмотра оставлять сложно. А газовый котел отключается автоматически.

Выбрали сами

Сказано — сделано: провели собрание — люди с 19 улиц пришли. Проголосовали. Стали искать подрядчика.

Валерий Бутин,

житель п. Центральный:

Обратились с просьбой провести строительство за счет бюджета. Нам отказали, сказав: это будет в лучшем случае после 2018 года. «Боливар», местный подрядчик, тоже отказал. Нашли омскую компанию «Юза-газ».

Подрядчик жителям понравился. Во-первых, опытный — почти 20 лет на рынке. Во-вторых, деньги вперед не требовал.

Жители поселка Центральный в Барнауле ждут газа. altapress.ru.

Надежда Соколова,

житель п. Центральный:

Подрядчик сказал: мы сами все сделаем. Сделали одну часть работы — оплатите. Вывели стояки — еще. Вот в этом режиме и велось строительство.

Деньги заплачены

Общие затраты семьи Надежды Соколовой на газификацию — 193 тыс. рублей. У кого дом побольше — далеко за 200 тыс. Деньги уплачены из карманов будущих потребителей. Газа нет.

Жители поселка Центральный в Барнауле ждут газа. altapress.ru.

Хотя о том, что его вот-вот подадут в дома, жителям поселка говорили еще в ноябре 2017 года. В феврале уже 2018-го жители вроде бы вышли на финишную прямую: заключили договоры на присоединение к газовой сети уже с «Газпром газораспределением Барнаул».

Документ с квитанцией об оплате подключения (около 7,4 тыс. рублей) показывает мне Надежда Соколова. Показывает и комментирует: по договору газ должны были подать не позднее чем через три месяца.

Валерий Бутин,

житель п. Центральный:

Весной подрядчик «Юза» оплатил газовикам врезку нашей системы в трубопровод высокого давления. Труба подведена, надо только соединить. Мне специалист в «Газпром газораспределении» сказал: один день нужен для этого. Осень на исходе. В соцобъекты подали газ. А у нас до сих пор ничего. И зимой никто нас подключать уже никто не будет.

Жители поселка Центральный в Барнауле ждут газа. altapress.ru.

Национальное достояние

Ответы на запросы редакции специалисты Ростехнадзора и газовики пока не подготовили и не прислали. Пришлют — опубликуем. Комментируя ситуацию «Вести22» Татьяна Налимова из компании «Газпром Газораспределение Барнаул», сказала: «В данный момент подрядная организация сдает объект в Ростехнадзор. Замечания устранены, они проходят процедуру согласования». Это же, впрочем, писала «Юза-газ» еще в марте в ответ на вопросы жителей.

Татьяна Налимова,

советник генерального директора по связям с общественностью компании «Газпром Газораспределение Барнаул» ( из интервью «Вести22»):

Они предоставляют документы в нашу организацию. У нас, в свою очередь, также проверка проходит, и мы делаем запрос в «Газпром межрегионгаз». Там процедура согласования очень быстрая, два-три дня, как только документы будут получены на запуск газа.

А тем временем жители поселка, снова запасаясь дровами и углем, вспоминают слоган «Газпром — национальное достояние» и прекрасную миссию газового гиганта: надежное и бесперебойное газоснабжение потребителей.