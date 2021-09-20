20 сентября 8°C
﻿
Потребитель
39

Умные экраны «Ростелекома» набирают популярность

«Ростелеком» в Сибири отмечает рост популярности цифрового сервиса «Умные экраны». Чаще всего платформа используется в кафе, ресторанах, супермаркетах, автосалонах, предприятиях сферы торговли, питания и оказания услуг. Сервис позволяет бизнесу создавать собственную видеосеть и показывать посетителям рекламные ролики, размещать развлекательный контент или транслировать корпоративное телевидение сразу на нескольких экранах.

Иллюстрация предоставлена ПАО «Ростелеком»

«Статистика показывает, что цифровые экраны увеличивают число импульсивных покупок в среднем на 80%, что увеличивает средний чек. С помощью красочных роликов можно стимулировать импульсивные покупки, размещая на экранах актуальные для этого времени года предложения. Например, осенью в аптеках можно сделать акцент на средства от простуды, а в супермаркетах — на акционные предложения к предстоящим праздникам. В качестве дополнительной функции „Умные экраны“ умеют распознавать аудиторию по полу и возрасту и высвечивать рекламу адресно, что повышает ее эффективность», — рассказал Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекомп».

«Ростелеком» предлагает подключить «Умные экраны» под ключ: необходимое оборудование для использования сервиса можно взять в аренду, сразу купить у цифрового оператора или оформить рассрочку сроком до двух лет. Управлять платформой удобно через личный кабинет и самостоятельно настраивать расписание показа, добавлять виджеты, объединять экраны в группы или управлять каждым по отдельности. Кроме того, клиент может размещать и транслировать ролики партнеров, получая дополнительный доход за прокат.

Узнать подробнее о сервисе и оставить заявку на подключение или консультацию можно на сайте rt.ru и по телефону 8−800−200−30−00.

  • Новости телекома
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость