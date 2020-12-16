Умные счетчики и стабильность всех систем. Каких успехов достиг энергетический сектор Алтая в 2020 году

Стабильного снижения количества технологических нарушений и существенного расширения практики использования интеллектуальных приборов учета удалось достичь компании «Россети Сибирь» в Алтайском крае в 2020 году.

Как сообщают «Россети», число технологических нарушений в текущем году в сети 0,4 кВ и выше сократилось в регионе на 30% по отношению к 2017 году.

Показатели Алтайского филиала «Россети Сибирь» по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии улучшились на 44% и 16,7% к 2017 году.

Что касается ожидаемого факта реализации инвестиционной программы компании на 2020 год, то он составляет в финансовом выражении 941,7 млн рублей.

В текущем году энергетиками было введено 14,7 МВА трансформаторной мощности и 154,33 км ЛЭП.

В период с января по сентябрь 2020 года в Алтайском крае было осуществлено техприсоединение 1 465 потребителей на общую мощность 52,8 МВт.

Большая работа проделана энергетиками и плане установки интеллектуальных приборов учёта — 6 448 единиц. По состоянию на конец года в зоне ответственности «Россети Сибирь» установлено уже 93 000 «умных» устройств, а оснащенность потребителей региона такими приборами возросла до 27%.

«Россети ФСК ЕЭС» приступили к завершающему этапу реконструкции подстанции 220 кВ «Троицкая» мощностью 50 МВА. На объекте установят комплектное распределительное устройство 35 кВ и систему оперативного постоянного тока.

Также компания приступила к финальному этапу реконструкции транзита 220 кВ «Барнаульская — Троицкая — Бийская».

До конца 2020 года специалисты завершат монтаж 168 км грозотроса воздушной линии со встроенным волоконно-оптическим кабелем. Это позволит повысить надёжность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей северо-восточных районов Алтайского края, в том числе газопровода «Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск».

Важно напомнить, что в конце прошлого года была завершена реконструкция ПС 110 кВ «Северная» в Рубцовске. Построен новый оперативный пункт управления, закрытое распределительное устройство, смонтирована система релейной защиты и автоматики, установлено новое силовое оборудование, два трансформатора по 16 МВА каждый.

Автоматизированная система управления технологическими процессами обеспечивает контроль работы всего оборудования в режиме онлайн.

Энергетикам удалось достичь повышения надёжности электроснабжения социально значимых объектов, шести промышленных предприятий города и почти двух тысяч бытовых потребителей. Кроме того, создан резерв мощности для социально-экономического развития города и присоединения к электрическим сетям новых потребителей.