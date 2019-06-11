30 000 бесплатных фильмов: у киноманов появилась новая видеотека

Хочется расслабиться и посмотреть интересный фильм? Но поиск интересного фильма в хорошем качестве и безопасного ресурса занимает много времени?

Интернет-провайдер «Сибирские сети» создал простой и удобный сервис для любителей кино (киноманов) — приложение «ВИДЕОТЕКА». Наполняемость ресурса порадует пользователей интернета. Коллекция содержит более 30 000 лицензионных фильмов (среди них новинки кино, мультфильмы, сериалы), а также интересные игры, музыку, картинки, софт и другой полезный контент. И все это совершенно бесплатно и без рекламы.

Вы можете выбрать нужный вам файл по заданному поиску (фильтрация по жанрам, просмотр трейлеров, подборки фильмов по актерам или режиссерам, поиск фильма по названию), прочитать его описание, добавить в избранное и т. д. Сервис довольно прост в использовании и практически не требует никаких дополнительных настроек. Немаловажно, что новинки фильмов в хорошем качестве появляются в течение трех недель после выхода на экран. Более 700 Тб разнообразного контента ждут вас!

Вы также можете просматривать контент из коллекции «Видеотека» в приложении Like TV для Windows (необходима установка приложения). Компактная и стильная приставка со встроенным Wi-fi-адаптером на Android 4.4 воспроизводит видео в Full HD.

Интернет с «Сибирскими сетями» — это просто и удобно. Это скорость до 300 мегабит в секунду, а также более 130 цифровых каналов.

ТП «Интернет 430» : скорость 100 Мбит/с , абон. плата — 430 руб./мес.

: скорость 100 Мбит/с абон. плата — 430 руб./мес. ТП «Смотри ТВ за 659»: скорость 100 Мбит/с + 164 ТВ-канала , абон. плата — 659 руб./мес.

Став абонентом провайдера «Сибирские сети», вы сможете оплачивать интернет прямо на сайте или в личном кабинете sibset.ru. А если не будет возможности внести оплату — к вашим услугам обещанный платеж!

Подробности по телефону: (3852) 257−257 или на сайте компании.