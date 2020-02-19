Уникальная продукция «Новоалтайского маслосырзавода» получила на «Продэкспо» золотую медаль

С 10 по 14 февраля 2020 года « Новоалтайский маслосырзавод » принимал участие в московском «Продэкспо». На крупнейшую в России и Восточной Европе международную выставку напитков и продуктов питания предприятие приехало впервые и сразу большой успех — элитные сыры получили золотую медаль международного конкурса. Специалисты завода провели ряд успешных переговоров и уже отправили продукцию новым покупателям.

Престижную награду в номинации «Лучший продукт-2020» получили сыры «Раут» и «Васабич». Это новинки — производство данных сыров «Новоалтайский маслосырзавод» запустил в конце 2019 года.

«Васабич» — действительно уникальный продукт: он вырабатывается из высокачественного коровьего молока с добавлением одноименной японской горчицы. Аналогов ему нет в России.

Эксклюзивным можно считать и сыр «Раут», его авторскую рецептуру технологи предприятия разработали и опробовали в собственной лаборатории. Получился элитный твердый сыр с длительным сроком созревания.

Эксперты международного конкурса «Лучший продукт-2020» оценили продукцию по достоинству.

Динамично развивающийся «Новоалтайский маслосырзавод» на этом останавливаться не будет: предприятие регулярно выпускает новинки, успешно экспериментируя с упаковкой продукции, варьируя компоненты сырья.

Так, в январе 2020 года в продажу поступили две новые разновидности сыра «Раут» с добавлением козьего и овечьего молока, привезенного с лучших фермерских хозяйств Алтайского края. Несмотря на то, что на рынке эти сыры меньше двух месяцев, их уже распробовали потребители в 11 регионах страны.

Справка

По данным Общероссийского рейтинга, «Продэкспо» — самая крупная выставка России по размеру выставочных площадей, профессиональному интересу и охвату рынка. В 2020 году в ней приняли участие 2,6 тыс компаний и заводов из 70 стран. Стенды выставки посетили 67 тыс. человек.