Уникальная технология обработки кокосового волокна в матрасах Neolux

Универсальное использование кокосов
Кокосы — необычные орехи, пользующиеся популярностью среди людей, которые ценят экологический и естественный образ жизни. Помимо своего вкуса, они охотно используются заводами по производству постельного белья, одежды, текстиля и производителями матрасов.
Кокосовый материал отличается не только антибактериальными свойствами, но также прочностью и гигиеничностью, поскольку не накапливает пыль, клещей и т. д. Кроме того, он используется для производства матрасов высокой твердости, которые особенно рекомендуются людям с весом более 80 кг. Стоит отметить, что матрасы Neolux из кокосового волокна, которые предлагаются в интернет-магазине Ок Матрас, очень воздушные, что немаловажно для требовательных покупателей.
Модели из кокосового материала предназначены для требовательных клиентов. Матрас с таким наполнением очень удобный и изготовлен по самым высоким стандартам. Для дополнительной безопасности компания Neolux использовала технологию латексной обработки кокосового волокна, чтобы защитить его от проникновения влаги и микроорганизмов, которые могут повлиять на срок годности продукта. Это не дешевые матрасы, стоит обратить внимание на их качество, благодаря которому они могут использоваться долгие годы.
Кокосовые матрасы Neolux отличаются высокой прочностью и натуральным сырьем, благодаря чему использование не только комфортно, но и соответствует определению экологического образа жизни. Кроме того, благодаря использованию системы Aero 3D, этот тип матраса отличается циркуляцией воздуха и естественным регулированием температуры, что имеет большое значение во время ночного отдыха.
Приобрести экологичный матрас из кокосового волокна можно в интернет-магазине Ок Матрас (ООО «ОК МАТРАС», ОГРН: 1197847154240). Офис компании находится по адресу: 117208, г. Москва, ул. Чертановская, д. 9, корпус 3, тел.: +7−800−200−04−14.
Источник: okmatras.ru