Уникальные займы: 10 млн рублей под 2,125% годовых*

В Алтайском фонде микрозаймов внесены существенные изменения в правила выдачи заемных средств. Теперь финансов можно получить больше и на больший срок.

Мы попросили исполнительного директора «Алтайского фонда микрозаймов» Владислава Уварова уточнить подробности новых «больших» займов.

— Для нашего фонда выдавать займы до 10 млн рублей — это новый опыт, — рассказал Владислав Викторович. — Наши первые заемщики помнят, что 11 лет назад максимальной суммой займа были 500 тыс. рублей. Что такое эти деньги сейчас? Да, какое-то небольшое дело на них можно открыть, немного пополнить оборотку — только и всего. Сейчас на такие финансы экономику не поднимешь.

— Расскажите о параметрах новых займов: сумма, срок, процент…

— Заем предоставляется заемщику (ИП или ООО) на инвестиционные цели в сумме от 5 млн рублей до 10 млн рублей за счет средств субсидии по индивидуальной программе социально-экономического развития. Срок займов — до 84 месяцев (или семь лет).

Процентная ставка по займу составит ½ ключевой ставки Банка России (на сегодня 2,125% годовых), установленной на дату заключения договора займа. Обязательное требование к заемщикам, получающим такое финансирование, — создать не менее 1 (одного) рабочего места на каждые полные 1,5 млн рублей заемных средств.

— Какие заемщики смогут получить такие займы?

— Займы смогут получить те, кто будет иметь реальный инвестиционный проект, будет готов открыть новые рабочие места, оформить страховку и предоставить поручителей. Все это вещи реальные.

Директор компании «Рикон» и председатель ССПК «Колос» и ССПК «Восход» Олег Махнаков Фото предоставлено заказчиком

Комментарий директора компании «Рикон» и председателя ССПК «Колос» и ССПК «Восход» Олега Махнакова:

— Думаю, это крайне своевременная мера. Дело в том, что практически все оборудование алтайские производители вынуждены закупать импортное, а валюта выросла. Нынешняя система господдержки местному бизнесу понятна и доступна, однако небольшая сумма займа и срок существенно сдерживали. Сейчас, когда увеличена сумма займа и срок финансирования, мы получаем реальный инвестиционный проект. К примеру, наша компания готова брать такие займы. Не на основное производство, там нужны большие суммы, а в рамках сельхозкооперации на модернизацию оборудования.

Факт За время деятельности регионального фонда, который отметил 11 лет со дня создания в структуре государственной региональной системы поддержки бизнеса, предоставлено 5000 микрозаймов на сумму более 4 млрд рублей. Филиалы фонда работают в 10 районах и городах края. Капитализация Фонда составляет 1 млрд 49 млн рублей.

Получить консультацию можно по телефону: 8−800−222−83−22 (бесплатный для всего края, многоканальный), по телефонам в Барнауле 638−070, 538−072 или на сайте afmz.ru.

Справка

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов» — государственная организация, созданная правительством Алтайского края для поддержки предпринимательства. Займы АФМ — льготные и выдаются на развитие бизнеса.

* Новый кредитный продукт «Антикризисные займы». Ставка по этим займам составляет 1−2% годовых в зависимости от вида ОКВЭД. Для предпринимателей, чей бизнес зарегистрирован, работает в моногородах Алтайского края и является приоритетным, действует ставка 2,125% годовых. Предприниматели, которые не попадают ни в одну из этих категорий, могут получить займы под проценты от 2,75 до 4,25 годовых. Займы выдаются на срок от 12 до 24 месяцев. Максимальная сумма займа 5 млн рублей.

Кредитный калькулятор, а также ставки, сроки, и иные условия предоставления займов — на afmz.ru.

Свидетельство о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций № 6110722000434 от 29.08.2011 г.

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов»