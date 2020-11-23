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Уникальные займы: 10 млн рублей под 2,125% годовых*

В Алтайском фонде микрозаймов внесены существенные изменения в правила выдачи заемных средств. Теперь финансов можно получить больше и на больший срок.

Основная цель новой программы — обеспечение устойчивого роста уровня и качества жизни населения за счет повышения эффективности использования экономического потенциала края. Одним из таких инструментов является доступность финансовых ресурсов.

Владислав Уваров, исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов.
Владислав Уваров, исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов.
Дмитрий Лямзин

Мы попросили исполнительного директора «Алтайского фонда микрозаймов» Владислава Уварова уточнить подробности новых «больших» займов.

— Для нашего фонда выдавать займы до 10 млн рублей — это новый опыт, — рассказал Владислав Викторович. — Наши первые заемщики помнят, что 11 лет назад максимальной суммой займа были 500 тыс. рублей. Что такое эти деньги сейчас? Да, какое-то небольшое дело на них можно открыть, немного пополнить оборотку — только и всего. Сейчас на такие финансы экономику не поднимешь.

— Расскажите о параметрах новых займов: сумма, срок, процент…

— Заем предоставляется заемщику (ИП или ООО) на инвестиционные цели в сумме от 5 млн рублей до 10 млн рублей за счет средств субсидии по индивидуальной программе социально-экономического развития. Срок займов — до 84 месяцев (или семь лет).

Процентная ставка по займу составит ½ ключевой ставки Банка России (на сегодня 2,125% годовых), установленной на дату заключения договора займа. Обязательное требование к заемщикам, получающим такое финансирование, — создать не менее 1 (одного) рабочего места на каждые полные 1,5 млн рублей заемных средств.

— Какие заемщики смогут получить такие займы?

— Займы смогут получить те, кто будет иметь реальный инвестиционный проект, будет готов открыть новые рабочие места, оформить страховку и предоставить поручителей. Все это вещи реальные.

Директор компании «Рикон» и председатель ССПК «Колос» и ССПК «Восход» Олег Махнаков
Директор компании «Рикон» и председатель ССПК «Колос» и ССПК «Восход» Олег Махнаков
Фото предоставлено заказчиком

Комментарий директора компании «Рикон» и председателя ССПК «Колос» и ССПК «Восход» Олега Махнакова:

— Думаю, это крайне своевременная мера. Дело в том, что практически все оборудование алтайские производители вынуждены закупать импортное, а валюта выросла. Нынешняя система господдержки местному бизнесу понятна и доступна, однако небольшая сумма займа и срок существенно сдерживали. Сейчас, когда увеличена сумма займа и срок финансирования, мы получаем реальный инвестиционный проект. К примеру, наша компания готова брать такие займы. Не на основное производство, там нужны большие суммы, а в рамках сельхозкооперации на модернизацию оборудования.


Факт

За время деятельности регионального фонда, который отметил 11 лет со дня создания в структуре государственной региональной системы поддержки бизнеса, предоставлено 5000 микрозаймов на сумму более 4 млрд рублей. Филиалы фонда работают в 10 районах и городах края. Капитализация Фонда составляет 1 млрд 49 млн рублей.

Получить консультацию можно по телефону: 8−800−222−83−22 (бесплатный для всего края, многоканальный), по телефонам в Барнауле 638−070, 538−072 или на сайте afmz.ru.

Справка

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов» — государственная организация, созданная правительством Алтайского края для поддержки предпринимательства. Займы АФМ — льготные и выдаются на развитие бизнеса.

* Новый кредитный продукт «Антикризисные займы». Ставка по этим займам составляет 1−2% годовых в зависимости от вида ОКВЭД. Для предпринимателей, чей бизнес зарегистрирован, работает в моногородах Алтайского края и является приоритетным, действует ставка 2,125% годовых. Предприниматели, которые не попадают ни в одну из этих категорий, могут получить займы под проценты от 2,75 до 4,25 годовых. Займы выдаются на срок от 12 до 24 месяцев. Максимальная сумма займа 5 млн рублей.

Кредитный калькулятор, а также ставки, сроки, и иные условия предоставления займов на afmz.ru.

Свидетельство о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций № 6110722000434 от 29.08.2011 г.

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов»

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