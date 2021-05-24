Уникум Каганского. В чём состоит конкурентное преимущество «Карельских рыбных заводов»?

«Больше никто в России так не делает». Группа компаний Максима Каганского предложила рынку собственную бизнес-модель

Максим Каганский. Группа «Карельские рыбные заводы» ( КРЗ)

Группа «Карельские рыбные заводы» (КРЗ) демонстрируют новаторские подходы к развитию бизнеса в рыбоводческой индустрии. В своём недавнем интервью ее владелец, предприниматель Максим Каганский, подробно рассказал о группе компаний и о том, в чём состоит особенность её структуры.

По словам Максима Каганского, «КРЗ» состоит из пяти производственных единиц:

два форелевых хозяйства,

фирма , специализирующаяся на производстве рыбного корма,

специализирующаяся на производстве рыбного корма, предприятие , занятое выращиванием мальков,

занятое выращиванием мальков, головная компания , контролирующая цех по выпуску готовой продукции для розницы.

Фактически получается, что перед нами — бизнес полного цикла, вертикально интегрированная структура, которая практически полностью контролирует свою продукцию. Единственный нюанс, как признаётся Максим Каганский, — закупка икры за границей, в Норвегии и в Америке. Однако это вынужденный шаг: «у нас нет условий для выращивания маточного стада», — констатирует предприниматель. «Остальное же делаем сами, вплоть до того, что построили завод по производству кормов», — отдельно подчёркивает Максим Каганский.

Похоже, для «КРЗ» собственные корма — это принципиальный момент.

«Мы рассматриваем их как конкурентное преимущество», — указывает Максим Каганский. Одно из объяснений такого подхода чисто бухгалтерское: «Для „КРЗ“ себестоимость корма — примерно на 50−60 рублей за 1 кг ниже, чем для тех предприятий, которые закупают его на стороне. И за прошлый год экономия на этой статье составила около 190 млн. рублей», — объясняет Максим Каганский.

Другое конкурентное преимущество группы «КРЗ», владеющей собственным кормовым производством, — гарантия качества конечной продукции. «Мы следим за тем, чем питается наша рыба», — констатирует Максим Каганский. Очевидно, делая такую ставку, бизнесмен рассчитывает добиться лояльности потребителей.

Однако на этом преимущества «КРЗ» не исчерпываются.

«Группа рассматривает производство корма как отдельное перспективное направление», — утверждает предприниматель. Да, пока мы в основном закрываем собственные потребности, — оговаривается Максим Каганский, — но уже начали продавать небольшие партии сторонним рыбоводческим хозяйствам". Они заинтересованы в приобретении нашего корма, потому что знают, что «КРЗ» выращивает на нём собственную продукцию", — приводит веский довод Максим Каганский.

Примечательно, что «Карельские рыбные заводы» стали одними из первых в индустрии, кто построил фактически самодостаточный бизнес. До сих пор для рыбоводства данная картина нетипична.

«Есть много производителей, которые выращивают своих мальков, но собственное производство корма — действительно уникальная история. Насколько нам известно, больше никто в России так не делает», — комментирует Максим Каганский.

Но насколько эффективна выбранная «КРЗ» стратегия? Здесь всё говорят цифры. Например, по итогам 2021 года группа компаний рассчитывает выйти на производство 4200 тонн собственных кормов для рыбы — это вдвое больше, чем в сентябре 2020 года, на момент приобретения этого актива Максимом Каганским. Прекрасный пример импортозамещения, продемонстрированный отрасли и экономике в целом.