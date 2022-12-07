UnionPay за 4900 рублей: Россельхозбанк снизил комиссию за выпуск карты

Россельхозбанк снизил комиссию за выпуск дебетовых карт международной платежной системы UnionPay International. С 1 декабря и до конца января 2023 года комиссия за выпуск этих карт составит 4900 рублей.

— В преддверии новогодних каникул Россельхозбанк запускает акцию на полезный инструмент для комфортного отпуска — карты платёжной системы UnionPay. Существенная скидка на комиссию за выпуск карты вместе с преимуществами комплексного предложения РСХБ поможет нашим клиентам планировать путешествия с большим удобством на протяжении всего будущего года", — отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Также акция распространяется на кобейджинговые карты МИР, выпускаемые совместно с платежной системой UnionPay International.

Дебетовые карты UnionPay предоставляют возможность оплаты товаров, услуг и снятия наличных в 180 странах и регионах. В банке доступна широкая линейка тарифных планов, в том числе и премиальные.

Подробную информацию по продуктам Россельхозбанка можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8−800−100−0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

Участниками Акции являются дееспособные физические лица старше 18 лет: