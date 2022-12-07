7 декабря
﻿
Потребитель

UnionPay за 4900 рублей: Россельхозбанк снизил комиссию за выпуск карты

Россельхозбанк снизил комиссию за выпуск дебетовых карт международной платежной системы UnionPay International. С 1 декабря и до конца января 2023 года комиссия за выпуск этих карт составит 4900 рублей.

Банковская карта.
Банковская карта.
Фото предоставлено РСХБ.

— В преддверии новогодних каникул Россельхозбанк запускает акцию на полезный инструмент для комфортного отпуска — карты платёжной системы UnionPay. Существенная скидка на комиссию за выпуск карты вместе с преимуществами комплексного предложения РСХБ поможет нашим клиентам планировать путешествия с большим удобством на протяжении всего будущего года", — отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Также акция распространяется на кобейджинговые карты МИР, выпускаемые совместно с платежной системой UnionPay International.

Дебетовые карты UnionPay предоставляют возможность оплаты товаров, услуг и снятия наличных в 180 странах и регионах. В банке доступна широкая линейка тарифных планов, в том числе и премиальные.

Подробную информацию по продуктам Россельхозбанка можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8−800−100−0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

Участниками Акции являются дееспособные физические лица старше 18 лет:

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

  • Реклама #316258

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость