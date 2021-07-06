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Управляй на расстоянии с помощью «Умного офиса»

Новый облачный сервис «Умный офис» позволит корпоративным клиентам «Ростелекома» дистанционно управлять служебными помещениями. Услуга разработана для компаний, заинтересованных в безопасности, контроле и автоматизации процессов энергопотребления.

Новый облачный сервис «Умный офис».
Новый облачный сервис «Умный офис».
ПАО «Ростелеком»

«Умный офис» — это система беспроводных датчиков и устройств, которая устанавливается в помещении и работает по заданному сценарию. Техническое решение включает в себя датчики задымления, протечки, движения, открытия дверей или окна, а также умные лампочки и розетки. Все комплекты подключаются к контроллеру, который управляет приборами по заданным настройкам и передает данные в личный кабинет заказчика.

С новым сервисом клиент может отслеживать работу электроприборов, настраивать режим освещения, мониторить график температуры и влажности, контролировать безопасность в кабинетах, торговых залах или на складах. Например, датчик дыма в случае пожара оповестит о ЧП звуковым сигналом, отправит сообщение по почте и СМС-уведомление на телефон.

«Наш „Умный офис“ позволяет сделать еще один шаг к полной автоматизации процессов управления в отдельно взятом помещении. Зачем думать о том, как работают лампочки или кондиционер, если за тебя это сделают умные устройства? Например, в продовольственном магазине датчики зафиксируют нужную температуру и влажность, умная лампочка отрегулирует освещенность, а умная розетка проконтролирует электропитание приборов отопления и кондиционирования. И все это произойдет удаленно, по сценарию, подходящему для конкретного помещения в конкретное время», — пояснил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».

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