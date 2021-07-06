Управляй на расстоянии с помощью «Умного офиса»

«Умный офис» — это система беспроводных датчиков и устройств, которая устанавливается в помещении и работает по заданному сценарию. Техническое решение включает в себя датчики задымления, протечки, движения, открытия дверей или окна, а также умные лампочки и розетки. Все комплекты подключаются к контроллеру, который управляет приборами по заданным настройкам и передает данные в личный кабинет заказчика.

С новым сервисом клиент может отслеживать работу электроприборов, настраивать режим освещения, мониторить график температуры и влажности, контролировать безопасность в кабинетах, торговых залах или на складах. Например, датчик дыма в случае пожара оповестит о ЧП звуковым сигналом, отправит сообщение по почте и СМС-уведомление на телефон.