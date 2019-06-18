Вы до сих пор считаете, что управлять «в один клик» — это последнее слово техники? Нет! Это уже вчерашний день. А скоро будет и прошлый век. Компания «Сибирские сети» предлагает нечто большее, чем просто «клик». Управляй телевизором в одно слово! Эта функция для тех, кто привык идти в ногу со временем и ценит комфорт.