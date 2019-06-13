Урок экономии

Свыше 130 тысяч рублей придется заплатить жительнице одного из сел Павловского района за вмешательство в работу прибора учета электроэнергии. Оплата законного потребления ресурсов обошлась бы ей намного меньше.

Каких только казусов не случается при покупке-продаже квартир, от драматических до смешных. Новые жильцы вдруг обнаруживают в приобретенном жилье котов, хомячков и даже стареньких бабушек. А вот жительница села Черемное Павловского района утверждает, что купила квартиру со счетчиком, благодаря которому она могла не платить за использованную электроэнергию.

Вмешательство в работу прибора учета обнаружили при очередной проверке сотрудники Павловского РЭС алтайского филиала компании «Россети-Сибирь» (ранее МРСК Сибири"). Оправдания хозяйки привели их в недоумение: квартира была куплена в 2011 году, а предыдущая проверка прибора учета проводилась в 2016 году. Тогда он работал исправно.

В любом случае, повреждение корпуса счетчика (просверлена дырка и вставлена проволока для торможения счётного механизма) является нарушением пункта 81 (11) Постановления Правительства Российской Федерации № 354. Показания такого прибора учёта электроэнергии к расчету не принимаются. Поэтому стоимость потребленной электроэнергии в подобных ситуациях рассчитывается согласно нормативам, утвержденным управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, с применением повышающего коэффициента 10. В данном случае гражданке придется заплатить более 132 тысяч рублей.

Филиал «Алтайэнерго» напоминает: вмешательство в работу электросетевого комплекса не только затратно для бюджета, но и опасно для жизни и здоровья.

О случаях самовольного подключения к линиям электропередачи, о фактах незаконного потребления энергоресурсов, о повреждениях или неисправности приборов учета можно сообщить по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 1000 380 или в ближайшее территориальное подразделение алтайского филиала компании «Россети-Сибирь».