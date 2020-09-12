Уровень ощущений и эмоций по-новому. На высоте. В Барнауле открылся уникальный ресторан

Название заведения созвучно с жилым комплексом, который является уникальным решением объединения классической архитектуры и новой концепции в области благоустройства, при этом в основе концепции самого заведения лежит отсылка к высшей точке Алтайских гор (4509 м) — горе «Белуха», как одной из крупнейших горных вершин России. Все кто поднимался или созерцал этот природный символ Алтая, знают не понаслышке об особых эмоциях и ощущениях, которые команда постаралась реализовать в гастрономическом контексте.

Ресторан «Новая Высота 4509» это интересный эксперимент соединения городского и природного, что по-настоящему выделяет заведение на фоне других и делает проект уникальным для г. Барнаула. Тема природы и философия back-to-nature лежит в основе концепции и тесно переплетены в «горных» интерьерных решениях, современном авторском меню, атмосфере и философии команды, выраженном в открытости и честности по отношению гостю и партнерам.

Новая высота 4509 — это идея и воплощение «высокого по-новому» уровня досуга, качества еды и подхода в обслуживании гостей без напускной бутафории и фальша.

Команда ставила перед собой задачу создать место с предсказуемо качественной, любопытной и главное доступной кухней и непринужденной душевной атмосферой.

В меню собраны любимые вкусы и проверенные временем хиты в авторской интерпретации: современная европейская кухня;

русская кухня с добавлением фирменных элементов от шефов;

лучшие тренды паназиатской кухни;

блюда с морепродуктами;

вегетарианское меню;

выпечка , десерты , торты на заказ.

Это идеальное место для вкусных обедов, семейных праздников, долгожданных встреч. Это территория, которая без условности объединяет людей по разным поводам, вдохновляет и дарит пространство для идей и творчества, комфортного досуга друзей и партнеров. По-Новому и на Высоте.

Мы на 100% открыты. Все, что происходит «на высоте», можно посмотреть в наших социальных сетях, на сайте — спросить совета, задать вопрос и поделиться мнением.

Мы «по-новому» даем возможность себе и остальным проводить время без шаблонов. На Новой Высоте 4509 гости решают что они хотят видеть в меню и как отдыхать. Здесь мы слышим голос каждого!

Ощущения спокойствия, безопасности и внутренней радости, те ощущения за которыми «поднимаются» на Новую Высоту 4509 и остаются с ней надолго.

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