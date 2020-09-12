Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 сентября 13°C
Потребитель
166

Уровень ощущений и эмоций по-новому. На высоте. В Барнауле открылся уникальный ресторан

Ресторан «Новая Высота 4509» открылся в одноименном жилом комплексе «Новая Высота» по адресу: ул.65-лет Победы, 1. Телефон для бронирования: +7 (3852)56−09−45.

Источник: vysota4509.ru

Название заведения созвучно с жилым комплексом, который является уникальным решением объединения классической архитектуры и новой концепции в области благоустройства, при этом в основе концепции самого заведения лежит отсылка к высшей точке Алтайских гор (4509 м) — горе «Белуха», как одной из крупнейших горных вершин России. Все кто поднимался или созерцал этот природный символ Алтая, знают не понаслышке об особых эмоциях и ощущениях, которые команда постаралась реализовать в гастрономическом контексте.

Ресторан «Новая Высота 4509» это интересный эксперимент соединения городского и природного, что по-настоящему выделяет заведение на фоне других и делает проект уникальным для г. Барнаула. Тема природы и философия back-to-nature лежит в основе концепции и тесно переплетены в «горных» интерьерных решениях, современном авторском меню, атмосфере и философии команды, выраженном в открытости и честности по отношению гостю и партнерам.

Источник: vysota4509.ru/

Новая высота 4509 — это идея и воплощение «высокого по-новому» уровня досуга, качества еды и подхода в обслуживании гостей без напускной бутафории и фальша.

Команда ставила перед собой задачу создать место с предсказуемо качественной, любопытной и главное доступной кухней и непринужденной душевной атмосферой.

В меню собраны любимые вкусы и проверенные временем хиты в авторской интерпретации:
  • современная европейская кухня;
  • русская кухня с добавлением фирменных элементов от шефов;
  • лучшие тренды паназиатской кухни;
  • блюда с морепродуктами;
  • вегетарианское меню;
  • выпечка, десерты, торты на заказ.

Это идеальное место для вкусных обедов, семейных праздников, долгожданных встреч. Это территория, которая без условности объединяет людей по разным поводам, вдохновляет и дарит пространство для идей и творчества, комфортного досуга друзей и партнеров. По-Новому и на Высоте.

Мы на 100% открыты. Все, что происходит «на высоте», можно посмотреть в наших социальных сетях, на сайте — спросить совета, задать вопрос и поделиться мнением.

Мы «по-новому» даем возможность себе и остальным проводить время без шаблонов. На Новой Высоте 4509 гости решают что они хотят видеть в меню и как отдыхать. Здесь мы слышим голос каждого!

Ощущения спокойствия, безопасности и внутренней радости, те ощущения за которыми «поднимаются» на Новую Высоту 4509 и остаются с ней надолго.

Ресторан «Новая Высота 4509»

Адрес: Барнаул, ул.65-лет Победы, 1

Тел. бронирования: +7 (3852)56−09−45

Эл. почта: vysota4509@ya.ru

Инстаграм: @vysota4509

Сайт: vysota4509.ru

Ждем гостей!

#НоваяВысота4509 #РесторанНоваяВысота4509 #едаНоваяВысота45

  • Реклама
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость