Услуги Россети Сибирь востребованы потребителями: с начала года компания приняла четверть миллиона обращений

В компании «Россети Сибирь» подвели предварительные итоги работы с потребителями. С начала 2019 года во всех регионах присутствия специалисты блока взаимодействия с клиентами приняли 264 883 обращения потребителей.

В Алтайском филиале компании за этот же период принято 27 345 обращений потребителей. При этом более семи тысяч обращений поданы гражданами и предпринимателями лично, при посещении офисов обслуживания потребителей, остальные направлены через интернет и контакт-центр компании.

Более 10 тысяч обращений касались услуги технологического присоединения к энергосетям компании, около тысячи обращений были связаны с оказанием дополнительных услуг. Наибольшее количество заявлений по дополнительным услугам относится к вопросам замены и установки приборов учета, сопровождения технологического присоединения, а также предоставления технических ресурсов. На втором месте по количеству обращений — вопросы энергоснабжения, уточнения продолжительности плановых ограничений, связанных с ремонтами и реализацией инвестиционных программ в электросетевом комплексе региона.

В круглосуточном режиме в Россети Сибирь работает единый контакт-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. В ситуациях, связанных с отключением электроэнергии, потребителям рекомендуется оставить заявку на восстановление электроснабжения на официальном сайте компании «Россети Сибирь», сайте Светлаястрана.рф и в группах компании в социальных сетях.