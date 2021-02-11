Услуги «Ростелекома» стали доступны для шести тысяч новоселов Барнаула

В 2020 году «Ростелеком» построил техническую инфраструктуру в 25 новостройках Барнаула, благодаря чему доступ к услугам компании получили шесть тысяч семей. Семь жилых домов были подключены к цифровой экосистеме «Ростелеком. Ключ».

Для жильцов 1 758 квартир в шести многоэтажных домах оператор построил телекоммуникации на стадии возведения жилья. Еще в 19 новостроек компания завела в каждую из четырех тысяч квартир индивидуальный волоконно-оптический кабель.

Подключение. ПАО «Ростелеком»

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

— «Ростелеком Ключ»" — основанная на облачном решении экосистема умных сервисов и технологичных продуктов компании, доступ к которой клиенты получают через единое мобильное приложение. C 2019 года многофункциональная платформа работает в 18 жилых домах Барнаула. Новоселам при подключении продукта мы предоставляем «Умный домофон», «Умный шлагбаум» и «Комплексное видеонаблюдение».

Так, в многоэтажном доме 80В на ул. Челюскинцев действуют умный домофон и камеры внешнего видеонаблюдения. В жилом доме на ул. Строителей, 18 на автоматических воротах при въезде на территорию оператор установил контроллер для дистанционного управления. В 2021 году Алтайский филиал «Ростелекома» планирует подключить экосистему «Ростелеком. Ключ» в 30 многоэтажных жилых домах Барнаула.

В многоэтажном доме действуют умный домофон. ПАО «Ростелеком»

Получить дополнительную информацию о технической возможности, а также оставить заявку на подключение услуг можно на сайте провайдера или по единому бесплатному номеру 8−800−1000−800.