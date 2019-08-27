Поторопись, ведь первые 100 гостей получат скидку 50%!
Акция действительна до 31 августа 2019 года.
Всего 15 минут на машине из центра города — и в вашем распоряжении:
- большой бассейн с подогревом;
- детский бассейн с подогревом;
- огромное количество шезлонгов в свободном доступе;
- сауна;
- вип-зона с мягкими матрасами, балдахинами и собственным вип-баром;
- вкуснейшие коктейли и угощения;
- большой ночной клуб;
- места для торжеств и корпоративов.
Успей насладиться жаркими днями на Планете Q со скидкой 50%.
Фото: QPLANETA
Кстати, для байкеров у нас предусмотрена бесплатная парковка на охраняемой территории комплекса.
Ждём вас по адресу: г. Барнаул, ул. Байкальская, 47
И в наших соцсетях: @QPLANETA и @PLANETQBARNAUL