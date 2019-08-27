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27 августа 29°C
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Успей насладиться жаркими днями на Планете Q со скидкой 50%

Самый крупный открытый бассейн Барнаула с температурой воды +29°С уже готов спасти вас от жары бабьего лета или согреть в жаркой сауне!

Успей насладиться жаркими днями на Планете Q со скидкой 50%.
Успей насладиться жаркими днями на Планете Q со скидкой 50%.
Фото: Планете Q

Поторопись, ведь первые 100 гостей получат скидку 50%!

Акция действительна до 31 августа 2019 года.

Всего 15 минут на машине из центра города — и в вашем распоряжении:
  • большой бассейн с подогревом;
  • детский бассейн с подогревом;
  • огромное количество шезлонгов в свободном доступе;
  • сауна;
  • вип-зона с мягкими матрасами, балдахинами и собственным вип-баром;
  • вкуснейшие коктейли и угощения;
  • большой ночной клуб;
  • места для торжеств и корпоративов.
Успей насладиться жаркими днями на Планете Q со скидкой 50%.
Успей насладиться жаркими днями на Планете Q со скидкой 50%.
Фото: QPLANETA

Кстати, для байкеров у нас предусмотрена бесплатная парковка на охраняемой территории комплекса.

Ждём вас по адресу: г. Барнаул, ул. Байкальская, 47

И в наших соцсетях: @QPLANETA и @PLANETQBARNAUL

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