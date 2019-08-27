Самый крупный открытый бассейн Барнаула с температурой воды +29°С уже готов спасти вас от жары бабьего лета или согреть в жаркой сауне!

Успей насладиться жаркими днями на Планете Q со скидкой 50%.

Поторопись, ведь первые 100 гостей получат скидку 50%!

Акция действительна до 31 августа 2019 года.

Всего 15 минут на машине из центра города — и в вашем распоряжении: большой бассейн с подогревом;

детский бассейн с подогревом;

огромное количество шезлонгов в свободном доступе;

сауна;

вип-зона с мягкими матрасами , балдахинами и собственным вип-баром;

балдахинами и собственным вип-баром; вкуснейшие коктейли и угощения;

большой ночной клуб;

места для торжеств и корпоративов.

Успей насладиться жаркими днями на Планете Q со скидкой 50%. Фото: QPLANETA

Кстати, для байкеров у нас предусмотрена бесплатная парковка на охраняемой территории комплекса.

Ждём вас по адресу: г. Барнаул, ул. Байкальская, 47

И в наших соцсетях: @QPLANETA и @PLANETQBARNAUL