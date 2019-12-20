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Успейте до Нового года получить кредит на любые цели под 11% годовых

Банк «Левобережный» приготовил новогоднюю ставку по потребительскому кредитованию.

Порадовать своих близких гораздо проще, чем кажется!
Порадовать своих близких гораздо проще, чем кажется!
Банк «Левобережный» (ПАО)

Успейте купить всё по своему новогоднему списку и даже больше, оформив потребительский кредит до конца года по сниженной ставке — всего 11% годовых. Сумма кредита — до 400 000 рублей, срок — до 5 лет.

Специальные условия получат клиенты, подавшие заявку на потребительский кредит в офисах или на сайте банка до 31.12.2019 года.

Порадовать своих близких и подарить им новогоднюю сказку гораздо проще, чем кажется!

Банк «Левобережный».
Банк «Левобережный».

Тел. 8−800−3333−555
Сайт: www.nskbl.ru


Условия предоставления кредита по акции «Новогодний ставкапад». Фиксированная ставка -11% годовых. Сумма кредита — от 50 000 ₽ до 400 000 ₽. Срок кредитования — от 36 до 60 мес./ от 3 до 5 лет. Основные требования к заёмщику: возраст — от 20 до 68 лет (на момент окончания кредитного договора); гражданство Российской Федерации; постоянная, либо временная регистрация и фактическое проживание в регионах присутствия банка не менее 3 полных календарных месяцев; наличие постоянного места работы заемщика; наличие контактного стационарного телефона. Необходимые документы: паспорт гражданина РФ, для мужчин до 27 лет — обязательно военный билет; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); для заемщиков Красноярска, Кемерова, Новокузнецка, Калтана, Ленинска-Кузнецкого, Томска, Асино, Барнаула, Бийска до 27 лет — обязательно справка о доходах физических лиц формы 2-НДФЛ. Акция действительна до 31 декабря 2019 года. Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.

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