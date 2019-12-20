Успейте до Нового года получить кредит на любые цели под 11% годовых

Успейте купить всё по своему новогоднему списку и даже больше, оформив потребительский кредит до конца года по сниженной ставке — всего 11% годовых. Сумма кредита — до 400 000 рублей, срок — до 5 лет.

Специальные условия получат клиенты, подавшие заявку на потребительский кредит в офисах или на сайте банка до 31.12.2019 года.

Порадовать своих близких и подарить им новогоднюю сказку гораздо проще, чем кажется!

Банк «Левобережный».

Тел. 8−800−3333−555

Сайт: www.nskbl.ru

Условия предоставления кредита по акции «Новогодний ставкапад». Фиксированная ставка -11% годовых. Сумма кредита — от 50 000 ₽ до 400 000 ₽. Срок кредитования — от 36 до 60 мес./ от 3 до 5 лет. Основные требования к заёмщику: возраст — от 20 до 68 лет (на момент окончания кредитного договора); гражданство Российской Федерации; постоянная, либо временная регистрация и фактическое проживание в регионах присутствия банка не менее 3 полных календарных месяцев; наличие постоянного места работы заемщика; наличие контактного стационарного телефона. Необходимые документы: паспорт гражданина РФ, для мужчин до 27 лет — обязательно военный билет; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); для заемщиков Красноярска, Кемерова, Новокузнецка, Калтана, Ленинска-Кузнецкого, Томска, Асино, Барнаула, Бийска до 27 лет — обязательно справка о доходах физических лиц формы 2-НДФЛ. Акция действительна до 31 декабря 2019 года. Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.