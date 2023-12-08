Успейте поучаствовать в акции «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир»

Присоединяйтесь — приятный бонус можно получить до 31 декабря 2023 включительно.
Чтобы получить кешбэк, совершите несколько несложных действий:
1. Перед оплатой зарегистрируйте карту «Мир» в программе лояльности платёжной системы, активируйте акцию:
- на сайте privetmir.ru, в мобильном приложении «Привет!)»;
- на странице «Оплата» в личном кабинете «Алтайэнергосбыт» или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт»;
2. Оплачивайте коммунальные услуги зарегистрированной картой «Мир»:
- в личном кабинете «Алтайэнергосбыт» на сайте lkfl.altaiensb.ru;
- в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно скачать бесплатно в магазине приложений на вашем смартфоне.
Готово! Кешбэк в размере 1% от любой суммы оплаты будет начислен рублями на карту или счёт автоматически.
Организатор акции — АО «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») при участии АО «Алтайэнергосбыт». Срок проведения акции с 15.06.2022 г. до 31.12.2023 г. Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена по ссылке: clck.ru/qi8BB
Время работы личного кабинета на данный момент с 10:00 до 03:00 по местному времени.
* Кешбэк — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).