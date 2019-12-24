Установите свои правила дома.

В каждом доме новый год встречают по своим правилам, но есть вещи традиционные, без которых редко обходится всеми любимый праздник: елка, праздничный стол, желания под бой курантов и подарки. А еще телевизор. Часто бывает так, что в квартире он один, а у каждого домочадца свои любимые передачи, фильмы, актеры и как тут не поссориться, деля пульт, в течение восьми выходных дней? Вот несколько правил от «Дом.ru».

Правило первое: найти развлечения для каждого

Почти каждому зрителю знакома ситуация, когда включаешь телевизор, а посмотреть нечего: либо то, что было интересно, уже закончилось, либо на середине, но чаще просто листаешь каналы, а выбрать не можешь. С умной ТВ-приставкой Movix Pro такие ситуации исключены. Почему? В нее уже встроена интеллектуальная система рекомендаций, которая изучает предпочтения каждого, запоминает что, когда и в какое время смотрит ваша семья. Стоит только включить телевизор, она сразу выдаст вам рекомендации «что посмотреть». И это не все. Movix Pro превращает вас телевизор в центр впечатлений: в магазине приложений можно скачать игры и даже подключить джойстик для игр, радио и другие приложения, а через Buetooth и USB-порт подключить компьютерную мышь и клавиатуру, веб-камеру, наушники или акустическую систему.

Правило второе: встретить Новый год , когда готовы все

А вы знаете, что можно управлять просмотром на любом устройстве — телевизоре, ноутбуке, смартфоне? Ставить эфир на паузу, перематывать фильмы к началу, записывать понравившуюся передачу, смотреть то, что пропустили даже 7 суток спустя? Это пригодится и в новогоднюю ночь тем, кто не успевает к бою курантов, работает, едет, летит или просто решил проспать всю ночь. Перемотайте эфир на 23.55 и встретьте год по своим правилам. А с мобильным ТВ вы можете послушать новогоднее обращение президента в любом месте — на площади в кругу друзей, во дворе, запуская с семьей фейерверки.