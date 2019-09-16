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Установите теплицу осенью и получите ранний урожай! В подарок бесплатный монтаж на фундамент из свай

Когда заканчивается сбор урожая и уже почти выполнена уборка территории, в наших головах появляется такая мысль: «Я могу лучше». Но с нашей переменчивой погодой, когда-то град, то заморозки посреди лета, осуществить задуманное становится сложнее.

Урожай.
Урожай.
СС0

В Сибири спасают только технологии выращивания на защищенном грунте. Использование культивационных сооружений (парников и теплиц) позволит получить ранний урожай и избежать рисков, характерных для сибирской климатической зоны.

Чтобы на следующий год вы смогли порадовать себя богатым урожаем, компания «Агроном» с 25 августа запустила «Осеннюю акцию»: при покупке сверхпрочной теплицы — монтаж и фундамент из свай в подарок!

Думаем, многие заинтересуются, почему именно «Осенняя акция» и что такое фундамент из свай?

Садоводы и огородники так и не пришли к единому решению в выборе сезона установки теплиц и парников. Но компания «Агроном» рекомендует устанавливать их именно осенью, а не весной, потому что:

  • Установку можно производить без спешки и риска повредить посадки, так как урожай на грядках убран.
  • Уже осенью можно распланировать грядки с учетом смонтированного культивационного сооружения.
  • Нет суеты и ажиотажа, как весной, когда рассаду уже необходимо высаживать, а погода не позволяет: то дожди зарядили, то ветер не дает накрыть каркас поликарбонатом.
  • В приготовленной осенью теплице весной почва прогревается быстрее, и высадку растений в весенний грунт можно осуществить на 1- 1,5 месяца раньше.
  • Можно похвастаться перед соседями ранним урожаем.
Теплица.
Теплица.
СС0

После выбора сезона установки теплиц встает важный вопрос о фундаменте. Самое выгодное и не уступающее в надежности — фундамент из свай. Это новое изобретение, которое подкупает не только скоростью и простотой установки, но еще и тем, что теплица на таком фундаменте не считается капитальным сооружением и налогом не облагается. В наше время это очень важная тема. В плюсы фундамента из свай также входят надежность, прочность и мобильность (возможность переноса теплицы на другое место), быстрый монтаж в любую погоду и на любом типе грунта, длительный срок службы и др.

Выгодность предложения не оставляет сомнения! Для удобства заказа на сайте agronom22.ru кроме выбора из каталога предусмотрен специальный конструктор теплиц из поликарбоната, где можно подобрать желаемую теплицу, начиная с каркаса и заканчивая способом установки. Программа автоматически пересчитывает цену, и каждый садовод может подобрать теплицу по своему кошельку.

Также помощь садоводам может оказать выставка теплиц, которая находится около каждого хозмаркета «Агроном». Полноразмерные наглядно представленные модели помогут легче определиться с выбором.

Если у вас нет места для хранения, но очень хочется купить теплицу, особенно во время «Осенней акции», когда действует приятное предложение, вы можете приобрести ее прямо сейчас и оставить на хранение на складе. Это совершенно бесплатно!

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня!

Хозмаркеты «Агроном» в г. Барнауле расположены по адресам:

  • ул. Взлетная, 2-к, ВДНХ,
  • ул. Северо-Западная, 6, «Сельхозрынок»,
  • ул. Попова, 82/2, за ТЦ «Малина»,
  • Змеиногорский тракт, 91-в, «Цветы Алтая»,
  • пр. Космонавтов, 59, ТПК Алтайского края (Китайский рынок),
  • пр. Космонавтов, 59/2.

Единая справочная: 8 (3852) 60-30-30, 8−913−210−30−30.

Новоалтайск: ул. Деповская, 17/2 за ТЦ «Альфа», тел. 8 (3852) 60-20-20, 8−913−210−20−20.

Рубцовск: ул. Ленина 204, ТЦ «Успех», тел. 8 (38557) 70−3−33, 8−913−260−33−33.

Бийск: ул. Революции 90/1, тел. 8 (3854) 55-56-56.

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