Установите теплицу осенью и получите ранний урожай! В подарок бесплатный монтаж на фундамент из свай

В Сибири спасают только технологии выращивания на защищенном грунте. Использование культивационных сооружений (парников и теплиц) позволит получить ранний урожай и избежать рисков, характерных для сибирской климатической зоны.
Чтобы на следующий год вы смогли порадовать себя богатым урожаем, компания «Агроном» с 25 августа запустила «Осеннюю акцию»: при покупке сверхпрочной теплицы — монтаж и фундамент из свай в подарок!
Думаем, многие заинтересуются, почему именно «Осенняя акция» и что такое фундамент из свай?
Садоводы и огородники так и не пришли к единому решению в выборе сезона установки теплиц и парников. Но компания «Агроном» рекомендует устанавливать их именно осенью, а не весной, потому что:
- Установку можно производить без спешки и риска повредить посадки, так как урожай на грядках убран.
- Уже осенью можно распланировать грядки с учетом смонтированного культивационного сооружения.
- Нет суеты и ажиотажа, как весной, когда рассаду уже необходимо высаживать, а погода не позволяет: то дожди зарядили, то ветер не дает накрыть каркас поликарбонатом.
- В приготовленной осенью теплице весной почва прогревается быстрее, и высадку растений в весенний грунт можно осуществить на 1- 1,5 месяца раньше.
- Можно похвастаться перед соседями ранним урожаем.
После выбора сезона установки теплиц встает важный вопрос о фундаменте. Самое выгодное и не уступающее в надежности — фундамент из свай. Это новое изобретение, которое подкупает не только скоростью и простотой установки, но еще и тем, что теплица на таком фундаменте не считается капитальным сооружением и налогом не облагается. В наше время это очень важная тема. В плюсы фундамента из свай также входят надежность, прочность и мобильность (возможность переноса теплицы на другое место), быстрый монтаж в любую погоду и на любом типе грунта, длительный срок службы и др.
Выгодность предложения не оставляет сомнения! Для удобства заказа на сайте agronom22.ru кроме выбора из каталога предусмотрен специальный конструктор теплиц из поликарбоната, где можно подобрать желаемую теплицу, начиная с каркаса и заканчивая способом установки. Программа автоматически пересчитывает цену, и каждый садовод может подобрать теплицу по своему кошельку.
Также помощь садоводам может оказать выставка теплиц, которая находится около каждого хозмаркета «Агроном». Полноразмерные наглядно представленные модели помогут легче определиться с выбором.
Если у вас нет места для хранения, но очень хочется купить теплицу, особенно во время «Осенней акции», когда действует приятное предложение, вы можете приобрести ее прямо сейчас и оставить на хранение на складе. Это совершенно бесплатно!
Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня!
Хозмаркеты «Агроном» в г. Барнауле расположены по адресам:
- ул. Взлетная, 2-к, ВДНХ,
- ул. Северо-Западная, 6, «Сельхозрынок»,
- ул. Попова, 82/2, за ТЦ «Малина»,
- Змеиногорский тракт, 91-в, «Цветы Алтая»,
- пр. Космонавтов, 59, ТПК Алтайского края (Китайский рынок),
- пр. Космонавтов, 59/2.
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