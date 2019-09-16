Установите теплицу осенью и получите ранний урожай! В подарок бесплатный монтаж на фундамент из свай

Когда заканчивается сбор урожая и уже почти выполнена уборка территории, в наших головах появляется такая мысль: «Я могу лучше». Но с нашей переменчивой погодой, когда-то град, то заморозки посреди лета, осуществить задуманное становится сложнее.

В Сибири спасают только технологии выращивания на защищенном грунте. Использование культивационных сооружений (парников и теплиц) позволит получить ранний урожай и избежать рисков, характерных для сибирской климатической зоны.

Чтобы на следующий год вы смогли порадовать себя богатым урожаем, компания «Агроном» с 25 августа запустила «Осеннюю акцию»: при покупке сверхпрочной теплицы — монтаж и фундамент из свай в подарок!

Думаем, многие заинтересуются, почему именно «Осенняя акция» и что такое фундамент из свай?

Садоводы и огородники так и не пришли к единому решению в выборе сезона установки теплиц и парников. Но компания «Агроном» рекомендует устанавливать их именно осенью, а не весной, потому что:

Установку можно производить без спешки и риска повредить посадки , так как урожай на грядках убран.

так как урожай на грядках убран. Уже осенью можно распланировать грядки с учетом смонтированного культивационного сооружения.

Нет суеты и ажиотажа , как весной , когда рассаду уже необходимо высаживать , а погода не позволяет: то дожди зарядили , то ветер не дает накрыть каркас поликарбонатом.

как весной когда рассаду уже необходимо высаживать а погода не позволяет: то дожди зарядили то ветер не дает накрыть каркас поликарбонатом. В приготовленной осенью теплице весной почва прогревается быстрее , и высадку растений в весенний грунт можно осуществить на 1- 1,5 месяца раньше.

и высадку растений в весенний грунт можно осуществить на 1- 1,5 месяца раньше. Можно похвастаться перед соседями ранним урожаем.

Теплица. СС0

После выбора сезона установки теплиц встает важный вопрос о фундаменте. Самое выгодное и не уступающее в надежности — фундамент из свай. Это новое изобретение, которое подкупает не только скоростью и простотой установки, но еще и тем, что теплица на таком фундаменте не считается капитальным сооружением и налогом не облагается. В наше время это очень важная тема. В плюсы фундамента из свай также входят надежность, прочность и мобильность (возможность переноса теплицы на другое место), быстрый монтаж в любую погоду и на любом типе грунта, длительный срок службы и др.

Выгодность предложения не оставляет сомнения! Для удобства заказа на сайте agronom22.ru кроме выбора из каталога предусмотрен специальный конструктор теплиц из поликарбоната, где можно подобрать желаемую теплицу, начиная с каркаса и заканчивая способом установки. Программа автоматически пересчитывает цену, и каждый садовод может подобрать теплицу по своему кошельку.

Также помощь садоводам может оказать выставка теплиц, которая находится около каждого хозмаркета «Агроном». Полноразмерные наглядно представленные модели помогут легче определиться с выбором.

Если у вас нет места для хранения, но очень хочется купить теплицу, особенно во время «Осенней акции», когда действует приятное предложение, вы можете приобрести ее прямо сейчас и оставить на хранение на складе. Это совершенно бесплатно!

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня!

Хозмаркеты «Агроном» в г. Барнауле расположены по адресам:

ул. Взлетная , 2-к , ВДНХ,

2-к ВДНХ, ул. Северо-Западная , 6 , «Сельхозрынок»,

6 «Сельхозрынок», ул. Попова , 82/2 , за ТЦ «Малина»,

82/2 за ТЦ «Малина», Змеиногорский тракт , 91-в , «Цветы Алтая»,

91-в «Цветы Алтая», пр. Космонавтов , 59 , ТПК Алтайского края ( Китайский рынок),

59 ТПК Алтайского края Китайский рынок), пр. Космонавтов , 59/2.

Единая справочная: 8 (3852) 60-30-30, 8−913−210−30−30.

Новоалтайск: ул. Деповская, 17/2 за ТЦ «Альфа», тел. 8 (3852) 60-20-20 , 8−913−210−20−20.

Рубцовск: ул. Ленина 204, ТЦ «Успех», тел. 8 (38557) 70−3−33, 8−913−260−33−33.