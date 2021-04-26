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Устранение цифрового неравенства: «Ростелеком» завершает работы по первому этапу программы в Алтайском крае

В начале апреля Алтайский филиал «Ростелекома» запустил в селе Большой Калтай Залесовского района бесплатный Wi-Fi. В этом году оператор построит точки доступа в интернет еще для 20 населенных пунктов и завершит работы по первому этапу проекта.

Беспроводной интернет по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства».
Беспроводной интернет по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства».
ПАО "Ростелеком"

Большой Калтай стал 237-м населенным пунктом, в котором компания организовала беспроводной интернет по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства». Всего по проекту оператор должен был запустить сельский Wi-Fi в 257 алтайских селах численностью 250−500 жителей.

Директор Алтайского филиала компании «Ростелеком» Сергей Лавренюк: «Социальный интернет появится в селах Зарница и Катково Рубцовского района, Шилово Калманского района, Березово и Макарьевка Солтонского района и других. Новые магистральные линии дают возможность подключать жителям этих и соседних сел социальные объекты, улучшать качество домашнего интернета, предоставлять цифровое ТВ, видеонаблюдение и другие сервисы».

Беспроводной интернет по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства».
Беспроводной интернет по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства».
ПАО «Ростелеком»

В Большом Калтае живет 427 человек. Для открытия услуги «Ростелеком» построил до сельской АТС 20 км оптических линий связи. Wi-Fi-роутер и оборудование размещены на опоре в центре села. Рядом находятся администрация, школа, сельский клуб и пожарная часть. За первые три недели действия услуги в беспроводной сети зафиксировано 314 сессий средней продолжительностью 99 минут. Суммарно жители села скачали 182 Гб информации.

Уже в мае компания увеличит жителям села этого скорость домашнего интернета и предоставит доступ к цифровому видеосервису Wink.

Основная часть работ по строительству оптических линий связи до остальных населенных пунктов пройдет осенью этого года. Для завершения работ компания построит 412 км оптических линий связи.

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