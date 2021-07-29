Устройство плавного пуска: назначение и преимущества использования

Самыми востребованными электрическими двигателями являются машины переменного тока с короткозамкнутым ротором. Это объясняется простотой конструкции и низкой стоимостью оборудования. Но такие двигатели имеют ряд недостатков, которые ограничивают их использование. Для их устранения создано устройство плавного пуска, которое сдерживает превышение показателей тока и механической нагрузки.