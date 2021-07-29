Устройство плавного пуска: назначение и преимущества использования

Основное назначение
Техническое устройство предназначено, чтобы поддерживать параметры двигателя в безопасных значениях во время его запуска, ведь повышенные характеристики могут быть причиной множества проблем (повреждение изоляционных элементов, остановка двигателя вследствие перегрева, гидравлический удар, тяжелый запуск и пр.).
УПП дает возможность управлять процессами запуска, работы и остановки электродвигателя, а также обеспечивает:
- плавный разгон и правильную остановку;
- снижение пускового тока;
- согласование момента силы движка с моментом нагрузки;
- защита от короткого замыкания и незапланированного запуска;
- предотвращение обрыва фазы;
- снижение номинальных нагрузок;
- повышение безопасности и долговечности электрического двигателя.
УПП могут быть механическими, электрическими или сочетанием того и другого. Так, механическое устройство плавного пуска предотвращает резкое нарастание оборотов двигателя при запуске, а электрическое предназначено для постепенного повышения тока или напряжения для плавного запуска движка.
Как выбрать?
Благодаря доступности, популярность устройств плавного запуска постоянно нарастает на современном рынке промышленного оборудования и бытовой техники. Основными критериями выбора принято считать следующие — мощность, количество управляемых фаз, наличие обратной связи, уровень защиты корпуса, функционал. Также необходимо учитывать требования к механизму и характеристикам электродвигателя.
Использование УПП дает множество преимуществ. Среди них можно выделить следующие:
- возможность использования мощных двигателей независимо от мощности электрических сетей;
- повышение срока службы машин;
- снижение уровня износа оборудования;
- повышение безопасности технологических процессов;
- низкая стоимость.
Применение УПП позволяет уменьшить затраты на ремонт и ТО оборудования, а также снизить расходы на оплату электроэнергии и дополнительную защиту электрических двигателей.