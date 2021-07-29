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Устройство плавного пуска: назначение и преимущества использования

Самыми востребованными электрическими двигателями являются машины переменного тока с короткозамкнутым ротором. Это объясняется простотой конструкции и низкой стоимостью оборудования. Но такие двигатели имеют ряд недостатков, которые ограничивают их использование. Для их устранения создано устройство плавного пуска, которое сдерживает превышение показателей тока и механической нагрузки.

Устройство плавного пуска.
Устройство плавного пуска.
Источник: tehprivod.su

Основное назначение

Техническое устройство предназначено, чтобы поддерживать параметры двигателя в безопасных значениях во время его запуска, ведь повышенные характеристики могут быть причиной множества проблем (повреждение изоляционных элементов, остановка двигателя вследствие перегрева, гидравлический удар, тяжелый запуск и пр.).

УПП дает возможность управлять процессами запуска, работы и остановки электродвигателя, а также обеспечивает:

  • плавный разгон и правильную остановку;
  • снижение пускового тока;
  • согласование момента силы движка с моментом нагрузки;
  • защита от короткого замыкания и незапланированного запуска;
  • предотвращение обрыва фазы;
  • снижение номинальных нагрузок;
  • повышение безопасности и долговечности электрического двигателя.

УПП могут быть механическими, электрическими или сочетанием того и другого. Так, механическое устройство плавного пуска предотвращает резкое нарастание оборотов двигателя при запуске, а электрическое предназначено для постепенного повышения тока или напряжения для плавного запуска движка.

Как выбрать?

Благодаря доступности, популярность устройств плавного запуска постоянно нарастает на современном рынке промышленного оборудования и бытовой техники. Основными критериями выбора принято считать следующие — мощность, количество управляемых фаз, наличие обратной связи, уровень защиты корпуса, функционал. Также необходимо учитывать требования к механизму и характеристикам электродвигателя.

Использование УПП дает множество преимуществ. Среди них можно выделить следующие:

  • возможность использования мощных двигателей независимо от мощности электрических сетей;
  • повышение срока службы машин;
  • снижение уровня износа оборудования;
  • повышение безопасности технологических процессов;
  • низкая стоимость.

Применение УПП позволяет уменьшить затраты на ремонт и ТО оборудования, а также снизить расходы на оплату электроэнергии и дополнительную защиту электрических двигателей.

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