Утепляемся красиво. Где найти зимнюю обувь для всей семьи в Барнауле?

Зима в самом разгаре и может приготовить для нас ещё много сюрпризов, но, когда на ногах тёплая, красивая и удобная обувь — никакие морозы и гололеды не страшны! Чтобы не тратить время на длительные поиски обуви для всей семьи, ТРЦ ПИОНЕР приготовил для Вас гид по обувным отделам.

Салон «Трэйс» — это огромный выбор ботинок и сапог из натуральных материалов. Производители самых разных стран и модные тенденции всего мира на страже тепла ваших ног. Приятная новость: на коллекцию «Зима 19\20» действуют скидки, а значит, самое время подобрать красивую и практичную обувь в «Трэйс».

Салон «Трэйс» Фото: ТРЦ «Пионер» Салон «Трэйс» Фото: ТРЦ «Пионер» Салон «Трэйс» Фото: ТРЦ «Пионер» Салон «Трэйс» Фото: ТРЦ «Пионер» Салон «Трэйс» Фото: ТРЦ «Пионер»

Ещё один обувной магазин международного масштаба — «Kari». Здесь вы найдёте широчайший ассортимент тёплой обуви: от бюджетных версий до модных кожаных новинок, разработанных вместе с ведущими дизайнерами. Фишкой магазина является постоянно пополняющаяся коллекция бренда совместно с Pierre Cardin. Утепляться всей семьёй легко, модно и без лишних затрат!

Огромный выбор обуви на любой сезон и кошелёк ждёт вас в отделах Prioritet, Euro Shoes, Fish, Монро и Familia.

В ноябре в ТРЦ «Пионер» открылся новый бутик женской обуви и аксессуаров Betsy. Отдел британской марки расположился также на 3 этаже торгового центра.

Бутик женской обуви и аксессуаров «Betsy» Фото: ТРЦ «Пионер» Бутик женской обуви и аксессуаров «Betsy» Фото: ТРЦ «Пионер» Бутик женской обуви и аксессуаров «Betsy» Фото: ТРЦ «Пионер» Бутик женской обуви и аксессуаров «Betsy» Фото: ТРЦ «Пионер»

Бутик женской обуви и аксессуаров «Betsy» Фото: ТРЦ «Пионер»

Бренд активно сотрудничает с популярными звёздами моды и создаёт новые многогранные коллекции, поэтому здесь вы сможете найти обувь на любой случай. В отделе широко представлена зимняя коллекция — очень кстати для сибирских холодов. Элегантные длинные сапоги на шпильке, модные ботфорты или комфортные ботинки для городской зимы вы найдёте в Betsy.

Что позволит сделать покупки в передовом бутике по-настоящему выгодными? Конечно, специальные скидки в честь открытия до -50%! Мода, комфорт и качество — это всё про новый отдел обуви и аксессуаров Betsy в ТРЦ «Пионер».

Приходите за тёплыми покупками в ТРЦ «Пионер», и этой зимой согревайтесь вместе с нами всей семьёй!

г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

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