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Утверждены новые даты проведения Artificial Intelligence Journey — 3−5 декабря 2020 года

Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey пройдёт с 3 по 5 декабря 2020 года. Ранее AI Journey планировалось провести 20−22 ноября.

AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про ИИ и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями. В 2019 году конференция AI Journey проходила в офлайн-формате, привлекла более 150 спикеров — ведущих экспертов отрасли и вошла в топ-5 мировых DS-/AI-конференций.

В этом году ожидаются выступления около 200 ведущих российских и международных специалистов. Своё участие уже подтвердили такие известные эксперты, как Mike Davies, директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel; Laurens van der Maaten, директор по исследованиям Facebook AI Research, NY Site Head; Jürgen Schmidhuber, научный руководитель Swiss AI Lab IDSIA, профессор Университета Лугано (Швейцария), один из создателей LSTM нейронных сетей.

Кроме того, AI Journey будет включать также региональные марафоны, которые пройдут в Новосибирске, Владивостоке, Екатеринбурге, Волгограде, Самаре, Санкт-Петербурге и Калининграде.

В этом году в рамках мероприятия пройдут: онлайн-соревнование по технологиям AI, онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы, интересующихся технологиями искусственного интеллекта и анализа данных, и трёхдневная онлайн-конференция, посвящённая разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам.

Победители онлайн-соревнования по технологиям AI разделят призовой фонд в размере 6,8 млн рублей. Главный приз во взрослом зачёте и среди школьников — 1 млн рублей. Награждение авторов лучших решений состоится в рамках конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Регистрация на онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту — AI Journey Contest.

Зарегистрироваться на мероприятия AI Journey на сайте www.ai-journey.ru.

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