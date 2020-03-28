Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 марта 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
60

Уважаемые жители Алтайского края и Республики Алтай! Обращение АО «Россельхозбанк»

В целях обеспечения непрерывности обслуживания клиентов с учетом требований Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении в России нерабочих дней» от 25.03.2020 № 206 информируем Вас об изменениях в режиме работы офисов обслуживания АО «Россельхозбанк»:

— 28 марта 2020, в субботу, все офисы Банка будут работать по режиму стандартного рабочего дня: с 9−00 до 16−30

— 30, 31 марта, 01, 02, 03 апреля 2020 года обслуживание клиентов будет осуществляться в следующих офисах*:

  • Алтайский региональный филиал № 3349/18/00, по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина 80 Б
  • Операционный офис № 3349/18/1, по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146, оф. 12
  • Операционный офис № 3349/18/2, по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, 57
  • Операционный офис № 3349/18/4, по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д.68
  • Дополнительный офис № 3349/18/07, по адресу: г. Славгород, ул. 2-ой микрорайон д. 6
  • Дополнительный офис № 3349/18/11, по адресу: с. Романово, ул. Ленинская, д. 73
  • Дополнительный офис № 3349/18/08, по адресу: г. Рубцовск, ул. Дзержинского, д. 14, пом. 31.

Режим обслуживания клиентов в указанных офисах: с 9−00 до 17−00

*Операции с физическими лицами осуществляются в обычном режиме. Исполнение вкладных операций по физическим лицам будет происходить в стандартном режиме. Списание платежей по кредитам физических лиц будет перенесено на 06.04.20.

Операции с юридическими лицами будут осуществляться только через дистанционное банковское обслуживание, кроме выдачи наличных по чековой книжке на зарплату и социальные нужды в дежурных офисах по месту ведения счета. Депозиты юридических лиц срок окончания, которых приходиться на период с 29.03.20 до 05.04.20 будут закрываться — 06.04.20 с пересчетом процентов по дату закрытия.

Банкоматы и информационно — платежные системы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.

Телефон круглосуточной поддержки: 8 (800) 100−0-100

Тем не менее рекомендуем своим клиентам по возможности пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов. Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость