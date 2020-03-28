Уважаемые жители Алтайского края и Республики Алтай! Обращение АО «Россельхозбанк»

— 28 марта 2020, в субботу, все офисы Банка будут работать по режиму стандартного рабочего дня: с 9−00 до 16−30
— 30, 31 марта, 01, 02, 03 апреля 2020 года обслуживание клиентов будет осуществляться в следующих офисах*:
- Алтайский региональный филиал № 3349/18/00, по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина 80 Б
- Операционный офис № 3349/18/1, по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146, оф. 12
- Операционный офис № 3349/18/2, по адресу: г. Бийск, ул. Васильева, 57
- Операционный офис № 3349/18/4, по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д.68
- Дополнительный офис № 3349/18/07, по адресу: г. Славгород, ул. 2-ой микрорайон д. 6
- Дополнительный офис № 3349/18/11, по адресу: с. Романово, ул. Ленинская, д. 73
- Дополнительный офис № 3349/18/08, по адресу: г. Рубцовск, ул. Дзержинского, д. 14, пом. 31.
Режим обслуживания клиентов в указанных офисах: с 9−00 до 17−00
*Операции с физическими лицами осуществляются в обычном режиме. Исполнение вкладных операций по физическим лицам будет происходить в стандартном режиме. Списание платежей по кредитам физических лиц будет перенесено
Операции с юридическими лицами будут осуществляться только через дистанционное банковское обслуживание, кроме выдачи наличных по чековой книжке на зарплату и социальные нужды в дежурных офисах по месту ведения счета. Депозиты юридических лиц срок окончания, которых приходиться на период
Банкоматы и информационно — платежные системы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.
Телефон круглосуточной поддержки: 8 (800) 100−0-100
Тем не менее рекомендуем своим клиентам по возможности пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов. Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких.