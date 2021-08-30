Увеличилась скорость интернета на смартфонах бийчан

Новое телеком-оборудование было установлено вблизи педагогического колледжа, что позволило увеличить среднюю скорость доступа абонентов в глобальную сеть на треть. Это заметно ускорило загрузку «тяжелого» контента — видео, музыки и фотографий. В любой части города бийчане смогут смотреть мобильное ТВ, участвовать в видеоконференциях и «стримить» контент в соцсети.

«Мы регулярно проводим мониторинг интернет-активности бийских пользователей, что позволяет объективно оценивать темпы роста „интернет-аппетитов“ наших абонентов. Например, за последний год на 25% выросли объемы интернет-трафика, потребляемого жителями города, более 70% абонентов МТС ежедневно пользуются мобильным интернетом. Во избежание пиковых нагрузок на сеть МТС, мы проводим работу по установке дополнительного телеком-оборудования и увеличению емкости сети. Это позволит увеличить скорости мобильного интернета и пропускной способности сети. В результате бийчане с большим комфортом пользуются всеми преимуществами высокоскоростного мобильного интернета», — отмечает директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.