Увеличилось количество звонков с универсальных таксофонов

«Ростелеком» отмечает стремительный рост количества и продолжительности вызовов с таксофонов универсальной услуги связи после того, как компания отменила плату за звонки на все номера российских операторов связи. За 2019 год общий трафик местных, внутризоновых и междугородных телефонных соединений вырос более чем в 1,6 раза.

В первый год отмены оплаты за местные звонки в 2018 году трафик по этому направлению вырос в среднем по России в 5,3 раза. Самое большое количество звонков на мобильные номера операторов было зарегистрировано в ноябре прошлого года. С октября 2019 года по январь 2020 года общий внутризоновый трафик увеличился в 5,5 раза, междугородный — в 3,6 раза.

В Алтайском крае установлено 1925 универсальных таксофонов, самое большое количество таксофонов в Сибири. Аппараты действуют в каждом населенном пункте, даже самом удаленном и труднодоступном, а в крупных городах и селах их размещено по несколько штук. Так, в Барнауле, Бийске и Славгороде работают 12−14 универсальных таксофонов, расположенных в местах наибольшей проходимости людей. В сельских населенных пунктах больше всего таксофонов установлено в райцентрах Тальменке (16) и Шипуново (9). По семь универсальных таксофонов действуют в райцентрах Петропавловское, Красногорское и Кулунда, по пять — в селах Михайловское, Хабары, Солонешное и Шелаболиха.

В феврале текущего года общий трафик звонков с универсальных таксофонов Алтайского края составил 30 тысяч минут, что на девять тысяч минут больше, чем в январе, а в сравнении с январем 2019 года — в 2 раза.

Жители и гости региона наговорили восемь тысяч минут при звонках в пределах своего города или района, на две тысячи минут больше, чем в предыдущем месяце. На 3700 минут было совершено больше внутризоновых соединений (в пределах края) и на 2200 минут — междугородных и международных соединений. В феврале по сравнению с январем на 400 минут вырос трафик звонков в экстренные оперативные службы края и на 603 минуты — входящие звонки на таксофоны.

Отмена оплаты за звонки, включая мобильные номера, повысила социальную значимость таксофонов не только у жителей населенных пунктов, в которых они установлены. С таксофонов могут позвонить автомобилисты, туристы и даже заблудившиеся, если в округе нет мобильной связи или разрядился телефон. В таком случае проще зафиксировать их местоположение и оказать помощь в случае необходимости — точные адреса установки всех 148 тыс. таксофонов теперь отражены на «Яндекс.Картах». Достаточно в поисковой строке набрать слова «таксофон» и «Ростелеком», чтобы увидеть ближайшее устройство. Там же доступен телефонный номер конкретного таксофона — они способны принимать входящие вызовы.

Таксофоны универсальной услуги связи выполняют важную социальную задачу — это, по-прежнему, единственное доступное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. С таксофонов много звонят в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор).

«Ростелеком» как единственный оператор универсального обслуживания в РФ обеспечивает работу 148 тыс. таксофонов УУС. Они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.