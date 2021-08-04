Уверены в себе, уверены в будущем. Как компания «АКТО» расширяет горизонты для себя и строительной отрасли

Строительная отрасль переживает непростые времена. Проблемы сыплются на головы девелоперов с разных сторон. В такой ситуации очень важно чувствовать поддержку надежного партнера, предлагающего готовые современные решения, сервис и прозрачные условия. В преддверие Дня строителя «СК» отправился на предприятие, где готовы к серьезным вызовам и уверенно смотрят в будущее — в компанию « АКТО ».

Современное предприятие

«АКТО» — одно из крупнейших в Сибири предприятий по производству светопрозрачных конструкций. Окна, изготовленные из качественных материалов с применением новейших технологий, используются не просто для остекления. Они открывают широкие возможности для формирования новой архитектуры и комфортной среды обитания.

Как предприятие держит высокую планку в условиях нестабильности на строительном рынке? Ответ кроется в идеологии.

Руководство компании изначально выбрало стратегию беспрерывного развития. «АКТО» пристально следит за последними трендами в сфере производства светопрозрачных конструкций.

Сотрудники компании готовы работать с проектами любой сложности.

Во время кризиса 2020 года предприятие стало одним из немногих, удержавших лидерство не только в Алтайском крае, но и в Сибирском федеральном округе.

Алексей Иванов и Юрий Духанин , монтажники. ГК «АКТО»

Ставка на развитие

Компания «АКТО» постоянно инвестирует прибыль в свое будущее. Только за последний год на предприятии был построен новый цех площадью 5 000 кв.м. И появившиеся площади уже оснастили новым современным оборудованием! Это позволило увеличить ассортимент светопрозрачных конструкций.

«АКТО» постоянно расширяет сферы присутствия на карте России и мира — Новосибирская, Кемеровская, Томская области и даже Новый Уренгой, Казахстан и т.д.

Еще одна из важнейших сторон развития компании — формирование слаженного, профессионального коллектива. Как рассказал один из руководителей ГК «АКТО» Александр Зайцев, в кадровой политике компания делает ставку на жителей Барнаула и Алтайского края, а не на труд мигрантов.

Александр Зайцев. ГК «АКТО»

— Мы заинтересованы в молодых, активных и ответственных сотрудников и готовы обучать любого, кто хочет развиваться и работать на современном предприятии, — сказал Александр Зайцев.

Профессионалы своего дела

Над новыми проектами, трудятся хорошо разбирающиеся в своем деле сотрудники инжинирингового подразделения. Они умело сочетают общепринятые и нестандартные решения.

Так на свет появляются интересные предложения для всех направлений строительной отрасли — от коттеджей и небольших коммерческих помещений до жилых высоток и крупных торговых центров.

Алена Кудрявцева , Никита Яковлев , Юлия Буянова и Александр Кузьмин , сотрудники конструкторского отдела. ГК «АКТО»

Никита Яковлев,

конструктор-­проектировщик:

— Я рад, что пришел в «АКТО». Это крупная, современная компания. Мне было важно развиваться профессионально, применять на деле свой творческий потенциал. Плюсом к этому стал хороший коллектив. Мне все это нравится, я нигде не мог найти такой набор преимуществ, как здесь.

Женщины в компании

В коллективе «АКТО» становиться все больше представительниц прекрасного пола. И в компании уверенны, что женских рук станет еще больше. Девушки здесь отлично справляются с любыми задачами. Кстати, самую тяжелую работу на предприятии выполняет автоматизированное оборудование.

Нелли Сушкевич,

контроллер ОТК:

— Мне очень повезло с работой. «АКТО» — большое и стабильное предприятие. Его руководство лояльно относится ко всем сотрудникам и постоянно улучшает условия труда. Здесь я занимаюсь интересным и — скажу честно — физически не очень тяжелым делом в просторном, чистом цехе. Мне это нравится. А еще я с удовольствием смотрю на дома с нашими окнами — чувствуешь себя причастной к благородной и созидательной профессии строителя.

Нелли Сушкевич , контроллер ОТК. ГК «АКТО»

ГК «АКТО»

Адрес: Барнаул, ул. Попова, 232

Телефон: (3852) 66−88−66

E-mail: info@akto.info

Сайт: akto.info

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