Уверенно и во всеоружии. Компания «Россети Сибирь» получила паспорт готовности к зиме

Паспорт готовности генеральному директору компании «Россети Сибирь» Павлу Акилину вручил глава энергохолдинга «Россети» Павел Ливинский. Все филиалы компании, в том числе и «Алтайэнерго», также получили этот важный документ.
По словам Павла Акилина, условия подготовки к зиме в этом году осложнила эпидемическая ситуация, однако, энергетикам удалось в полном объеме без отклонений от графиков выполнить все мероприятия по ремонту и замене оборудования.
Павел Акилин,
генеральный директор компании «Россети Сибирь»:
— Благодаря взаимодействию с губернаторами и главами республик, не возникало больших проблем с поставками оборудования через закрытые на карантин сибирские регионы. Поэтому электросетевой комплекс готов к бесперебойной работе зимой.
Показательно, что программа технического обслуживания и ремонта для подготовки к ОЗП на территории обслуживания филиала «Алтайэнерго» выполнена энергетиками на 105%. В этом году на ее реализацию направлено более 500 миллионов рублей.
Специалистами филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» проведена замена около 3000 дефектных опор, отремонтировано более 8000 километров воздушных линий электропередачи. Выполнен ремонт более 10 000 единиц основного оборудования.
Также проведена расчистка 2 000 га трасс воздушных линий электропередачи, сформирован аварийный резерв оборудования для оперативного реагирования на внештатные ситуации, подготовлено 20 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 1662 кВт.
По словам министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки, получение паспорта готовности энергокомпанией показывает, что труд многотысячного коллектива «Россети Сибирь» и, в частности, Алтайского подразделения компании оценен очень высоко.
Вячеслав Химочка,
министр промышленности и энергетики Алтайского края:
— Имея на балансе более 55 тысяч километров линий электропередачи и около 12 тысяч подстанций на всей территории Алтайского края, энергетики провели масштабную работу по подготовке объектов электросетевого хозяйства к периоду повышенных нагрузок. Это значит, что электроснабжение нашего региона будет максимально надежным.
Филиалы компании заключили соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и подразделениями МЧС России, авиапредприятиями, территориальными сетевыми и подрядными организациями.
В «Россети Сибирь» предприняты исчерпывающие меры для защиты здоровья персонала и подрядных организаций в условиях пандемии: проводится регулярная дезинфекция помещений, сформирован запас средств индивидуальной защиты. Для обеспечения контроля ситуации с заболеваемостью организовано регулярное корпоративное тестирование на COVID-19.