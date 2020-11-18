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Уверенно и во всеоружии. Компания «Россети Сибирь» получила паспорт готовности к зиме

Паспорт готовности к зиме получила компания «Россети Сибирь» — проделанную энергетиками перед наступлением холодов работу высоко оценили в Минэнерго РФ.

Паспорт готовности генеральному директору компании «Россети Сибирь» Павлу Акилину вручил глава энергохолдинга «Россети» Павел Ливинский.
Паспорт готовности генеральному директору компании «Россети Сибирь» Павлу Акилину вручил глава энергохолдинга «Россети» Павел Ливинский.
Фото ПАО"Россети Сибирь"

Паспорт готовности генеральному директору компании «Россети Сибирь» Павлу Акилину вручил глава энергохолдинга «Россети» Павел Ливинский. Все филиалы компании, в том числе и «Алтайэнерго», также получили этот важный документ.

По словам Павла Акилина, условия подготовки к зиме в этом году осложнила эпидемическая ситуация, однако, энергетикам удалось в полном объеме без отклонений от графиков выполнить все мероприятия по ремонту и замене оборудования.

Павел Акилин,
генеральный директор компании «Россети Сибирь»:

— Благодаря взаимодействию с губернаторами и главами республик, не возникало больших проблем с поставками оборудования через закрытые на карантин сибирские регионы. Поэтому электросетевой комплекс готов к бесперебойной работе зимой.

Показательно, что программа технического обслуживания и ремонта для подготовки к ОЗП на территории обслуживания филиала «Алтайэнерго» выполнена энергетиками на 105%. В этом году на ее реализацию направлено более 500 миллионов рублей.

Специалистами филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» проведена замена около 3000 дефектных опор, отремонтировано более 8000 километров воздушных линий электропередачи. Выполнен ремонт более 10 000 единиц основного оборудования.

Также проведена расчистка 2 000 га трасс воздушных линий электропередачи, сформирован аварийный резерв оборудования для оперативного реагирования на внештатные ситуации, подготовлено 20 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 1662 кВт.

По словам министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки, получение паспорта готовности энергокомпанией показывает, что труд многотысячного коллектива «Россети Сибирь» и, в частности, Алтайского подразделения компании оценен очень высоко.

Вячеслав Химочка,
министр промышленности и энергетики Алтайского края:

— Имея на балансе более 55 тысяч километров линий электропередачи и около 12 тысяч подстанций на всей территории Алтайского края, энергетики провели масштабную работу по подготовке объектов электросетевого хозяйства к периоду повышенных нагрузок. Это значит, что электроснабжение нашего региона будет максимально надежным.

Филиалы компании заключили соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и подразделениями МЧС России, авиапредприятиями, территориальными сетевыми и подрядными организациями.

В «Россети Сибирь» предприняты исчерпывающие меры для защиты здоровья персонала и подрядных организаций в условиях пандемии: проводится регулярная дезинфекция помещений, сформирован запас средств индивидуальной защиты. Для обеспечения контроля ситуации с заболеваемостью организовано регулярное корпоративное тестирование на COVID-19.

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