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Формат мероприятия

Эксперты «проведут» участников по этапам:

Знакомство с самыми яркими бизнес-трендами;

Осознание современных вызовов;

Поиск ответов;

Отбор и «шлифовка» идей;

Формирование кейсов для дальнейшей отработки.

В итоге каждый участник «управляемого мозгового штурма» сможет сгенерировать и отобрать лучшие идеи и применить их на практике в своей компании.